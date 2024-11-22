Маск отреагировал на предложенный ему журналом Time список дел

Журнал Time опубликовал обложку с изображением Маска и вопросом о его дальнейших планах. На ней перечислены его достижения: покупка Twitter, запуск ракеты SpaceX, становление богатейшим человеком, помощь в избрании республиканского лидера Дональда Трампа. Также есть две незаполненные позиции, намекающие на будущие цели: сокращение расходов госбюджета США на $2 трлн и полет на Марс.