Маск обвинил американских учителей в приобщении детей к коммунизму

В конце декабря Маск профинансировал открытие дошкольного учреждения Ad Astra, рассчитанного на 21 ученика в возрасте от трех до девяти лет. Новый детский сад расположен в Техасе, неподалеку от его предприятий Boring Co., производственной площадки SpaceX Starlink и строящегося здания X. Судя по всему, Ad Astra предназначен для детей сотрудников этих компаний.