Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017—2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.