Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

Вступивший в должность глава Белого дома объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
«Америка отправляется на Марс», — написал Маск, прикрепив видео своей реакции на слова Трампа во время речи.
Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017—2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.