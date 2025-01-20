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Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, соответствующий видеоролик бизнесмен выложил в соцсети X.

Источник: AP 2024

Вступивший в должность глава Белого дома объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.

«Америка отправляется на Марс», — написал Маск, прикрепив видео своей реакции на слова Трампа во время речи.

Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.

В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017—2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.