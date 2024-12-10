Маск не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, «Человеком года» также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.