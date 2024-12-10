Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что не хочет становиться «Человеком года» в 2024 году по версии журнала Time.

Источник: Reuters

Маск отреагировал на пост пользователя, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания.

«Я очень не хочу этого», — ответил Маск.

Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала. На звание претендуют победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, «Человеком года» также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная**.

**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.