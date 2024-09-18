Маск назвал условие для выживания человечества

До этого глава SpaceX прогнозировал, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет для колонизации галактики. Он заявлял, что человечество может высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будет жить там в самодостаточном городе. Первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. При этом Маск сообщал о том, что США никогда не отправят космический корабль с колонизаторами на Марс, если кандидат от демократов Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах 5 ноября. Также миллиардер выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением.