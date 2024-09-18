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Маск назвал условие для выживания человечества

Человечеству необходимо освоить межзвездные перелеты, чтобы выжить. Об этом заявил американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

Источник: AP 2023

По его словам, «сегодня-завтра» может произойти импактное событие, при котором комета столкнется с планетой, или же Землю уничтожит расширение Солнца.

Стать космической цивилизацией или исчезнуть — вот два единственных варианта.

Илон Маск
глава SpaceX

До этого глава SpaceX прогнозировал, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет для колонизации галактики. Он заявлял, что человечество может высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будет жить там в самодостаточном городе. Первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. При этом Маск сообщал о том, что США никогда не отправят космический корабль с колонизаторами на Марс, если кандидат от демократов Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах 5 ноября. Также миллиардер выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением.