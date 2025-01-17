Маск назвал причину крушения космического корабля Starship

Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск, но через некоторое время представители компании сообщили о его «быстром внеплановом демонтаже».
«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал Маск в соцсети Х.
По словам космического магната, помимо двойной проверки на наличие утечек, инженеры компании добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Маск назвал перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятным.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.