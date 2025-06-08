Маск без объяснений выложил пост о «развязке» на фоне конфликта с Трампом

Публикация сделана на фоне конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом.
«Наиболее вероятна самая забавная развязка», — написал Маск.
Позже он ответил на один из комментариев, сделанных под постом. Там пользователь прикрепил картинку-мем: собака сидит и смотрит на фотографирующего ее хозяина, тогда, как на заднем фоне видна куча мусора, которую устроил пес. На месте с изображением разбросанных бумажек стоит подпись: «американская политика», а на собаке подписано «Илон».
В ответ на комментарий Маск прислал улыбающийся счастливый смайл.
В конце мая Маск закончил свою работу в качестве главы департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Трамп потом спросил у помощников, считают ли они «чушью» обещание Маска сократить бюджетные расходы на $1 трлн. А позже Трамп заявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Как считалось, Айзекмана выдвинул ранее Маск.
Во вторник, 3 июня, Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. В четверг, 5 июня, Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон, заявив, что у них двоих были отличные отношения, но не факт, что так будет и впредь. Тогда Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы без его поддержки, а Трамп сообщил, что попросил Маска «уйти», потому что бизнесмен «выдохся».
Маск также выложил в X пост, в котором заявил, что Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна. Финансисту Джеффри Эпштейну впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
Позже, 7 июня Маск удалил публикацию.