Маск без объяснений выложил пост о «развязке» на фоне конфликта с Трампом

Во вторник, 3 июня, Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. В четверг, 5 июня, Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон, заявив, что у них двоих были отличные отношения, но не факт, что так будет и впредь. Тогда Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы без его поддержки, а Трамп сообщил, что попросил Маска «уйти», потому что бизнесмен «выдохся».