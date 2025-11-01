Машинисту электропоезда предъявили обвинение в вовлечении подростков в зацепинг

Также установлено, что летом 2025 года машинист вступил в переписку с одним из несовершеннолетних пользователей, убедив его совершить поездку на внешней стороне электропоезда. Мужчина сообщил несовершеннолетнему о прибытии управляемого им состава на железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская, в результате чего юноша совершил опасную поездку на внешних элементах электропоезда до железнодорожной станции Булатниково Павелецкого направления Московской железной дороги. «Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказали в СК.