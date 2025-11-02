Машинист вовлекал подростков в смертельно опасную игру

В Москве задержан машинист электропоезда, который совмещал работу с ведением соцсетей, продвигая опасное увлечение — зацепинг. Мужчина вел TikTok и Telegram-канал, где рассказывал о своей профессии и публиковал видео экстремальных поездок на поездах. Контент был ориентирован на подростков, увлечённых железнодорожной тематикой.
В своих публикациях машинист нередко шутил о «поездках на крыше» и даже приглашал подписчиков «поиграть с поездами». По данным следствия, летом он организовал экстремальную поездку школьника, который прокатился снаружи состава на маршруте Бирюлево-Пассажирская — Булатниково. Этот зацепинг закончился трагедией — подросток погиб.
27-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в организации сообщества, склонявшего несовершеннолетних к опасным действиям. За это машинисту грозит до трёх лет лишения свободы.
Что такое зацепинг и почему он опасен
Зацепинг — это экстремальный способ передвижения, при котором человек цепляется снаружи поезда за поручни, лестницы, подножки и другие элементы вагона. Зацеперы могут ехать на крыше, между вагонами или у торцевых частей состава. Такое увлечение нередко заканчивается трагедией — падениями, травмами и смертельными случаями.
Как борются с зацепингом
Железнодорожные компании и полиция регулярно проводят профилактические акции и рейды. Сотрудники РЖД посещают школы, рассказывают детям и подросткам о реальных последствиях опасного развлечения, показывают обучающие видеоролики и примеры несчастных случаев.
Кроме того, машинистам пригородных поездов проводят инструктажи, объясняя, как действовать при обнаружении зацеперов.
Железнодорожники призывают всех пассажиров не оставаться безразличными: если вы заметили подростков, катающихся на крышах вагонов или снаружи состава, сообщите об этом сотрудникам полиции или машинисту — это может спасти жизнь.
Советы родителям
Психологи и педагоги напоминают, что профилактика начинается дома. Родителям стоит интересоваться, чем увлекаются дети, с кем общаются в Сети и какой контент смотрят. Важно объяснять подросткам, что погоня за лайками и «вирусными» видео не стоит человеческой жизни. Отказ от зацепинга — это не слабость, а осознанный выбор в пользу безопасности.