Машинист вовлекал подростков в смертельно опасную игру

Психологи и педагоги напоминают, что профилактика начинается дома. Родителям стоит интересоваться, чем увлекаются дети, с кем общаются в Сети и какой контент смотрят. Важно объяснять подросткам, что погоня за лайками и «вирусными» видео не стоит человеческой жизни. Отказ от зацепинга — это не слабость, а осознанный выбор в пользу безопасности.