Маша вам не Миша: в РФ хотят обязать называть детей с учетом их пола

В России предлагают запретить регистрировать мальчиков под женскими именами и наоборот. Речь идет о случаях, когда имя явно не соответствует полу, например, когда девочку зовут Михаил. Законопроект разработали в Госдуме, выяснили «Известия». Случаи присвоения детям имен, не соответствующих их полу, участились, говорится в пояснительной записке. Как выбор имени влияет на формирование личности и какие сложности могут возникнуть при реализации законопроекта — в материале «Известий».

О каких именах идет речь

Россиянам хотят запретить регистрировать мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими. Такой законопроект разработала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Текст документа есть в распоряжении «Известий».

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, правда, статистика не приводится.

Сейчас при государственной регистрации рождения запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса. Также запрещается использование бранных слов, рангов, должностей и титулов. При этом органы ЗАГС не вправе отказать в регистрации имени ребенка, если родители «целенаправленно называют мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими», обращает внимание Татьяна Буцкая.

Как объяснила депутат «Известиям», речь идет исключительно о тех именах, которые четко соответствуют мужскому или женскому полу. Под действие законопроекта не подпадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кроме того, нет задачи запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа. Многие из этих имен, например, распространены в странах Восточной Европы (Чехия, Хорватия), но могут в теории ассоциироваться с мужскими именами.

— Над законопроектом еще ведется работа. Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имен, вопрос того, как четко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское, — сказала Буцкая.

Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя, а также оградить детей от неправильного развития, подчеркивает депутат. Как уточняется в пояснительной записке, использование для мальчика женского имени и наоборот может в дальнейшем существенно повлиять на психику ребенка, выработать у него определенные комплексы и неадекватное поведение в обществе. Действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать ребенку только те имена, которые явно не нарушают его интересы и права, подчеркивает автор документа.

В практике работы органов ЗАГС есть случаи отказа в государственной регистрации перемены имени, если оно не соответствуют полу гражданина, говорится в ответе Минюста России на обращение Татьяны Буцкой. Документ также есть в распоряжении «Известий». Ребенку младше 14 лет родители могут сменить имя или фамилию с согласия органов опеки и попечительства. После 14 лет можно это сделать самостоятельно.

При этом в министерстве отмечает, что не всегда ясно, о мужском или женском имени идет речь, согласно тем или иным национальным правилам и обычаям.

Так, например, согласно словарю русских личных имен имя «Никита» является мужским, при этом в Болгарии оно является женским, отдельного внимания заслуживают китайские и иные азиатские имена, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, не совсем ясно, как соотнести с полом ребенка предлагаемое имя, если оно с традиционной точки зрения именем не считается. Например, имя Луна для мальчика, которое относится к женскому роду. В управлении ЗАГС Москвы, говоря об основных трендах при выборе имени за девять месяцев 2023 года, приводили следующие примеры: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.

В Минюсте считают, что инициатива депутата в силу своей специфики требует особо тщательного и взвешенного подхода при регулировании. В ведомстве опасаются, что ее реализация может повлечь неопределенность в правоприменении для органов ЗАГС, к компетенции которых экспертиза имен собственных не относится.

Как имя может повлиять на формирование личности

Человек строит собственный образ, отталкиваясь от имени, в ряде случаев люди не очень любят свое имя, потому что оно им кажется недостаточно хорошо звучащим или вызывает какие-то негативные ассоциации, объясняет доктор психологических наук, профессор РУДН Илья Слободчиков.

— Родители, выбирая ребенку имя, тоже отталкиваются от определенных вещей. Чаще всего выбранное имя связано либо с системой защит, отсюда вся история с именами святых, либо с семейными моментами: в честь бабушки, дедушки, родителей, родственников. Также распространенный вариант, когда это какой-нибудь персонаж или герой, например имена из сериалов, — рассказал эксперт.

В случае с именем речь идет о добровольном и самостоятельном выборе родителей, поэтому государство не должно влезать в эту зону ответственности, уверен профессор. Кроме того, он сомневается, что можно будет четко разграничить женские и мужские имена.

— Если родители делают самостоятельную глупость, не продумывая, как потом скажется на их ребенке такое имя, это их ответственность. В эту зону ответственности никто не имеет права лезть, — считает Илья Слободчиков.

Если родители называют девочку четко именем другого пола и наоборот, то это, вероятно, создаст ребенку определенные сложности, полагает психолог, семейный терапевт Ксения Сборщикова. В любом случае этот факт может быть непонятен окружающим.

— От стойкости ребенка зависит многое, но понятно, что это те сложности, которых у других детей не будет: это специфические трудности, которые посланы ребенку родителями. Но еще большая сложность в данной ситуации будет не с именем, а с родителями: по какой-то причине они обрекают ребенка на определенные трудности. С одной стороны, в этом нет ничего ужасного, но это просто странно, — подчеркнула Сборщикова.

Не единичны случаи, когда ребенок меняет имя в подростковом возрасте, пояснила эксперт. По ее словам, это может говорить о каких-то личных изменениях, противопоставлении родителям, выборе себя, самоопределении.

«Известия» попросили управление ЗАГС города Москвы привести статистику по регистрации мальчиков под женскими именами за 2022−2023 годы и наоборот. Среди примеров можно отметить следующие случаи: в октябре 2023 года новорожденного мальчика в Кузбассе назвали женским именем Алиса, а в Башкирии в ноябре этого же года появился мальчик Тайла — по некоторым данным, это имя означает «портниха» и имеет американское происхождение.