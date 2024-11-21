Mash: в РФ хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав

За первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибли 105 человек, а более 2500 получили травмы. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, некоторые из этих аварий можно было бы предотвратить, если бы процесс получения медицинской справки был более строгим. Он отметил, что многие автошколы сотрудничают с клиниками, которые за символическую плату решают вопросы с документами. Ситуация дошла до того, что медицинскую справку можно заказать через интернет с доставкой за полчаса всего за 3000−3500 рублей. В ней уже будут подписи нарколога и психиатра, при этом анализы никто из водителей не сдает.