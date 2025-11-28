Популярные темы
Масаи подали в суд на элитный сафари-лагерь в Кении

В Кении жители коренной общины протестуют против первого в Африке роскошного отеля сафари-лагеря Ritz-Carlton. Они обратились в суд с жалобами, что отель был построен непосредственно на пути миграции диких животных, что нарушает традиционный образ жизни масаи и экологическое равновесие региона.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Негодование местных жителей вызвал недавно открытый первый в Африке роскошный курорт Ritz-Carlton, где отдыхают состоятельные гости, а стоимость проживания достигает $3500 за ночь. Причиной недовольства стало выбранное местоположения для курорта.

Эколог Грант Хопкрафт и исследователь Джозеф Огуту выяснили, что лагерь расположен на пути миграционного коридора для антилоп гну и других копытных. Затем в августе последовал иск в суд от старейшины народа масаи Мейтамея Ололома Дапаша. Он утверждал, что появление отеля нарушает мораторий на возведение новых комплексов в Масаи-Мара, принятый в 2023 году.

Несмотря на открытие отеля судебная тяжба продолжается. Владельцы лагеря заявляют, что получили все необходимые разрешения от властей. Однако активисты уверены, что власти округа Нарок сделали для Ritz-Carlton особое исключение и сомневаются в подлинности документов, сообщает «Турпром».

По данным Reuters, в четверг Служба охраны дикой природы в Кении (KWS) объявила о том, по результатам проверки показали, что новый отель не «попадает в миграционные коридоры гну».

«Мигрирующие антилопы гну используют всю ширину кенийско-танзанийской границы в пределах заповедника (примерно 68 км), не отдавая предпочтения какому-то одному маршруту или коридору», — указали в ведомстве.

