Масаи подали в суд на элитный сафари-лагерь в Кении

Эколог Грант Хопкрафт и исследователь Джозеф Огуту выяснили, что лагерь расположен на пути миграционного коридора для антилоп гну и других копытных. Затем в августе последовал иск в суд от старейшины народа масаи Мейтамея Ололома Дапаша. Он утверждал, что появление отеля нарушает мораторий на возведение новых комплексов в Масаи-Мара, принятый в 2023 году.