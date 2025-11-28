Масаи подали в суд на элитный сафари-лагерь в Кении

Негодование местных жителей вызвал недавно открытый первый в Африке роскошный курорт Ritz-Carlton, где отдыхают состоятельные гости, а стоимость проживания достигает $3500 за ночь. Причиной недовольства стало выбранное местоположения для курорта.
Эколог Грант Хопкрафт и исследователь Джозеф Огуту выяснили, что лагерь расположен на пути миграционного коридора для антилоп гну и других копытных. Затем в августе последовал иск в суд от старейшины народа масаи Мейтамея Ололома Дапаша. Он утверждал, что появление отеля нарушает мораторий на возведение новых комплексов в Масаи-Мара, принятый в 2023 году.
Несмотря на открытие отеля судебная тяжба продолжается. Владельцы лагеря заявляют, что получили все необходимые разрешения от властей. Однако активисты уверены, что власти округа Нарок сделали для Ritz-Carlton особое исключение и сомневаются в подлинности документов, сообщает «Турпром».
По данным Reuters, в четверг Служба охраны дикой природы в Кении (KWS) объявила о том, по результатам проверки показали, что новый отель не «попадает в миграционные коридоры гну».
«Мигрирующие антилопы гну используют всю ширину кенийско-танзанийской границы в пределах заповедника (примерно 68 км), не отдавая предпочтения какому-то одному маршруту или коридору», — указали в ведомстве.
Ранее аналитики рассказали, какие туристические направления больше всего пользуются спросом у россиян этой зимой.