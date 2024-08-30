Мартышки обращаются друг к другу по именам. Как это происходит

Ученые обнаружили, что для общения между собой мартышки используют вокальные обозначения, напоминающие человеческие имена. Ранее считалось, что способностью давать друг другу «имена» обладают только люди, дельфины и слоны. Однако новое исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, выявило такое поведение и у приматов, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Science.
Один из соавторов работы, доктор Дэвид Омер (David Omer), подчеркнул, что такое поведение показывает социальную сплоченность мартышек и играет важную роль в их выживании. Он отметил, что подобные навыки могут развиваться и у других приматов с аналогичной социальной структурой.
«Вокализация приматов долгое время считалась генетически предопределенной и негибкой, что делало ее нерелевантной для эволюции человеческого языка. Однако наши новые исследования ставят под сомнение это предположение», — отметил Омер.
Ученые провели серию экспериментов с десятью мартышками, которые живут в небольших семейных группах и используют специальные свистящие звуки для общения. В ходе экспериментов мартышек разделяли барьером и записывали их крики.
Исследователи также обнаружили, что члены одной семьи чаще используют похожие звуковые обозначения. Это указывает на то, что мартышки учатся своим «именам» у членов семьи, что еще раз подтверждает наличие у них сложной системы коммуникации и высокого социального развития. Это может дать ответы на ключевые вопросы о развитии речи у древних предков человека.
Ранее ученые установили, что африканские саванные слоны (Loxodonta africana) также обращаются друг к другу по именам. Они проследили, как животные издавали специфические для конкретных особей звуки и получали ответ на обращение. Эксперты также установили, что слоны лучше реагируют на сигналы, обращенные именно к ним, а не к другой особи.
До этого автор Live Science Ричард Палларди рассказал, какие животные узнают себя в зеркале. Речь идет о зеркальном тесте, который разработал в 1970-е годы американский психолог Гордон Гэллап-младший. Животным наносили краску на мордочки, а потом смотрели, что те будут делать с метками, когда увидят свое отражение. Впоследствии ученые неоднократно проводили вариации такого исследования. Шимпанзе, орангутаны, обезьяны бонобо якобы узнавали себя в зеркале.