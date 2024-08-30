Мартышки обращаются друг к другу по именам. Как это происходит

Исследователи также обнаружили, что члены одной семьи чаще используют похожие звуковые обозначения. Это указывает на то, что мартышки учатся своим «именам» у членов семьи, что еще раз подтверждает наличие у них сложной системы коммуникации и высокого социального развития. Это может дать ответы на ключевые вопросы о развитии речи у древних предков человека.