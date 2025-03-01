Мартиросян: новые шоу должны быть как «холодный душ» для зрителя

«Мы никогда в жизни не сидели и не думали, что Comedy Club должен обязательно зайти зрителям, или “Наша Russia”, или “Прожекторпэрисхилтон”. Наоборот, эти проекты были как холодный душ для телевизионного зрителя, зритель был не готов к этому, но в этом есть своя прелесть. Мы делали что-то новое в неизведанном поле, и продолжаем это делать», — сказал он.