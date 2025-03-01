Мартиросян: новые шоу должны быть как «холодный душ» для зрителя

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые шоу на телевидении должны быть как «холодный душ» для зрителя, чтобы иметь у него успех. Такое мнение выразил в интервью ТАСС телеведущий Гарик Мартиросян.
«Мы никогда в жизни не сидели и не думали, что Comedy Club должен обязательно зайти зрителям, или “Наша Russia”, или “Прожекторпэрисхилтон”. Наоборот, эти проекты были как холодный душ для телевизионного зрителя, зритель был не готов к этому, но в этом есть своя прелесть. Мы делали что-то новое в неизведанном поле, и продолжаем это делать», — сказал он.
По словам Мартиросяна, шоу «Конфетка» на ТНТ, например, было большим риском. «Потому что это неожиданный проект, непроверенный формат. Наше глубочайшее убеждение, что любой проект телевизионный, хотя, наверное, это уже касается не только телевидения, — когда ты что-то делаешь с любовью, бесконечно веришь в идею, то тебя ждет успех в виде зрительской любви. А когда это математический расчет, то проект вряд ли будет всенародно любимым», — добавил он.