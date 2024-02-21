Мартин Скорсезе получил почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Американский режиссер, продюсер и сценарист Мартин Скорсезе получил почетного «Золотого медведя» на 74-м Берлинском международном кинофестивале, который сейчас проходит в столице Германии. На церемонии награждения отметили достижения Скорсезе и вручили награду за выдающиеся заслуги, пишет Hollywood Reporter.
Во дворце Берлинале поклонники сначала встретили режиссера восторженными аплодисментами на красной дорожке, а затем в зале публика наградила 81-летнего Скорсезе овациями, которые длились 25 минут. На сцене в этот момент показывались отрывки из фильмов Мартина Скорсезе, а оркестр исполнял музыкальную тему из его последней работы «Убийцы цветочной луны».
Немецкий режиссер Вим Вендерс в приветственной речи назвал Скорсезе «брендом, подарившим зрителям полвека необыкновенного кинематографического путешествия», также был отмечен Фонд кино режиссера, «который восстановил более 1000 фильмов и сделал кинематографическое наследие доступным для публики». Сам Скорсезе подтвердил журналистам в Берлине, что сейчас работает над фильмом о жизни Христа.
«Я обдумываю это прямо сейчас. Что за фильм, я не совсем понимаю. Но я хочу создать что-то уникальное и необычное, что заставит задуматься и, надеюсь, еще и развлечет. Я пока не совсем уверен, как это сделать», — сказал он.
После церемонии награждения Скорсезе на Берлинале публике показали его фильм «Отступники», получивший «Оскар» в 2006 году.
Среди предыдущих лауреатов премии «Золотой медведь» за выдающиеся достижения были Стивен Спилберг («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («Повар, вор, его жена и ее любовник») и Иэн Маккеллен (франшиза «Властелин колец»), а также сам Вим Вендерс («Небо над Берлином»).
Недавно Скорсезе сыграл в кино наставника Данте Алигьери — мудреца, которого навещает итальянский поэт (последний жил во второй половине XIII — начале XIV века). 81- летний режиссер появится в эпизодической роли в предстоящем фильме «В руке Данте», постановщиком которого стал Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка»).
Скорсезе неоднократно появлялся во многих своих фильмах и в работах других режиссеров. Например, играл Винсента Ван Гога в фильме Акиры Куросавы «Мечты». В своих проектах он снимается регулярно: камео или эпизодические роли можно найти в фильмах «Таксист», «Эпоха невинности», «Банды Нью-Йорка», «Хранитель времени». Последним таким эпизодом стало появление режиссера в финальной сцене «Убийц цветочной луны». Скорсезе сыграл чтеца, играющего радиоспектакль по мотивам рассказанной ранее в фильме трагической истории об убийствах индейцев племени осейджи.
Мартин Чарльз Скорсезе родился в 1942 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Италии. Во время учебы в университете Скорсезе снимает первые короткометражки, а в 1967 году вышел его дебютный полный метр — «Я позвоню первым» (позже переименован в «Кто стучится в дверь ко мне?»). В 1970 году вышел второй полный метр Скорсезе — документальные «Уличные сцены», в 1972-м — «Берта по прозвищу Товарный Вагон».
В 1974 году Скорсезе снял фильм «Алиса здесь больше не живет», относительно хорошо показавший себя в прокате. За ним последовала уже безусловная удача — в 1976 году (режиссеру тогда было 33 года) вышла драма «Таксист». Главный герой ветеран вьетнамской войны Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро) после возвращения на родину устраивается таксистом, колесит по ночным улицам Нью-Йорка и становится свидетелем того, как город с закатом утопает в грехах. Потом последовало много картин, как не слишком успешных в прокате, так и ставших культовыми, среди них «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Эпоха невинности», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и другие.
Последняя картина «Убийцы цветочной луны» с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях получила десять номинаций премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» состоится 10 марта 2024 года в Голливуде.