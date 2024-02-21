Мартин Скорсезе получил почетного «Золотого медведя» на Берлинале

В 1974 году Скорсезе снял фильм «Алиса здесь больше не живет», относительно хорошо показавший себя в прокате. За ним последовала уже безусловная удача — в 1976 году (режиссеру тогда было 33 года) вышла драма «Таксист». Главный герой ветеран вьетнамской войны Трэвис Бикл (Роберт Де Ниро) после возвращения на родину устраивается таксистом, колесит по ночным улицам Нью-Йорка и становится свидетелем того, как город с закатом утопает в грехах. Потом последовало много картин, как не слишком успешных в прокате, так и ставших культовыми, среди них «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Эпоха невинности», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и другие.