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Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство.

Источник: NASA

«Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете», — сообщило НАСА в соцсети Х. Находка была сделана еще в мае, когда в поле зрения ученых попал расколотый ровером камень, оказавшийся ярко-желтым внутри.

В НАСА уточнили, что, хотя наличие на Марсе минералов с содержанием серы известно давно, впервые удалось обнаружить ее в чистом виде.

Как отметили в НАСА, «чистая сера формируется лишь в определенных условиях, которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения». «Найти целое поле камней, сделанный из чистой серы — это как найти оазис в пустыне, теперь нам предстоит это объяснить», — заявил в связи с находкой научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.