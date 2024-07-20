Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

Как отметили в НАСА, «чистая сера формируется лишь в определенных условиях, которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения». «Найти целое поле камней, сделанный из чистой серы — это как найти оазис в пустыне, теперь нам предстоит это объяснить», — заявил в связи с находкой научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.