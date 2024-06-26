Неклассический Петербург: маршрут по дворам и парадным

Гулять по подъездам и подворотням только кажется странным занятием для подростков — в северной столице это один из самых популярных способов познакомиться с городом. У каждой точки нашего маршрута — уникальная история и доля мистики. Вы увидите нетуристический город и сможете лучше понять его культуру — от времен Петрограда царской России до бандитского Петербурга.
Важно — учитывайте этику посещения. В большинстве этих локаций постоянно живут люди. С одной стороны, они привыкли к обилию туристов. С другой, не стоит нарушать их покой — заходите только с разрешения жителей или с экскурсионными группами, по возможности соблюдайте тишину.
Итальянский двор
Один из самых популярных дворов Петербурга. Но это тот случай, когда стоит посетить очевидно туристическую достопримечательность. Через калитку вы попадете прямо в центр Рима — внутри нарисовано граффити Колизея. Шаг вправо — и вы уже в Венеции: представьте себе прогулку по каналу, рассматривая рисунок с его изображением. Особый шарм добавляют небольшой фонтан и расписанные окна домов.
Точный адрес: ул. Итальянская, 29.
Парадная доходного дома на Морской
Здесь вы не найдете большого пространства, ярких цветов и тайн. Но увидите интересные барельефы с символами разных времен года. Обратите внимание на витражи, у каждого окна они свои, рисунки не повторяются. На входе стоит печь с черной плиткой, а внутри самого здания — оригинальный музей «Росфото». Оставьте время, чтобы изучить красивые снимки выставок.
Точный адрес: ул. Большая Морская, 35.
Двор The Beatles
Редкий адрес для большинства путеводителей по Петербургу, сохраняйте локацию. Идите к арт-центру «Пушкинская 10», внутри на стенах вы найдете изображения лиц участников легендарной группы и много неочевидных отсылок к их творчеству.
Точный адрес: Лиговский пр., 53.
Парадная в особняке Каншина
Подъезд этого дома больше напоминает бальный зал одного из царских дворцов, чем помещение с обычным входом в квартиры. Особый интерес вызывает оригинальная лепнина, которая очень хорошо сохранилась. Смотрите внимательно, чтобы разглядеть красивых купидонов.
Перила лестницы очевидно не вписываются в общий интерьер — вероятно, они попали сюда из другого дома после революции или Великой Отечественной войны. Доподлинно это неизвестно — есть простор для фантазии.
Точный адрес: Кузнечный переулок, 6.
Парадная в доме на Рубинштейна
Главная особенность этого пространства — красивые витражи на окнах. Приходите в дневное время, чтобы увидеть красивое преломление света и оценить всю игру красок. Внутри есть и необычный холл с камином, маской льва и колоннами — такое сложно найти даже в интерьерах квартир.
Точный адрес: ул. Рубинштейна, 20.
Парадная в доме на Радищева
Подъезд выкрашен в бордовый цвет — это необычно для любого города, тем более для Санкт-Петербурга. Еще один интересный предмет — настоящая печь. Она сохранилась не очень хорошо, но разглядеть очертания вполне можно. На стенах видна оригинальная лепнина — есть на что посмотреть и что сфотографировать для коллажей.
Точный адрес: ул. Радищева, 24.
Мозаичный двор
Внутри обычного с виду двора творится настоящая магия — в нем находятся арт-объекты из яркой мозаики. Каждый выполнен вручную и полностью самодостаточен, но вместе они создают отдельное произведение искусства. Художник не раскрыл тайну смыслов, но это тоже интересно — можно выдвинуть собственные гипотезы и сделать необычные фото.
Точный адрес: ул. Чайковского, 2.
Двор с воздушными галереями
Внутри — настоящие чудеса архитектуры. Двор соединяют необычные галереи, которые создают ощущение воздушного и большого пространства. Дом был построен по заказу Юрия Бака, который был инженером путей и сообщений — это во многом объясняет необычную красоту парадной лестницы.
Точный адрес: ул. Кирочная, 24.
Типичный двор-колодец
Визитная карточка города на Неве — тут хорошо понимаешь суть Петербурга, его атмосферу и переживания героев романа «Преступление и наказание».
По этому адресу находится самая удачная точка для фото. В конце здания есть еще один сюрприз — редкие стеклянные кирпичи Фальконье, которые появились в городе еще во времена Российской Империи.
Точный адрес: Большой проспект Петроградской стороны, 106.
Ротонда на Гороховой
Одно из самых мистических мест Петербурга — оно окутано флером тайны и большим количеством городских легенд. Внутри обычного подъезда находится настоящая ротонда с шестью колоннами — из-за этого кажется, что лестница обычного дома уходит в бесконечность неба.
Первая таинственная история звучит так: однажды молодой человек спустился в подвал, попал в параллельный мир, вернулся через 15 минут, а постарел за это время на 20 лет. Говорят, что в полночь тут можно встретить самого Сатану, а во времена Царской России в этой парадной собирались масоны и последователи Григория Распутина.
Но есть и факты — в 1970-х тут активно проводила время неформальная молодежь и даже Виктор Цой. Что в эти времена пережил дом, помнит весь район, а не только долгожители. Кстати, их тут много — квартиры в здании продаются очень редко. Зайти можно с экскурсией, просто позвонив по телефону — проводник расскажет еще много интересного.
Точный адрес: ул. Гороховая, д. 57а.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Дарья Сизова