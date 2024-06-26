Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неклассический Петербург: маршрут по дворам и парадным

Скрытые уголки Санкт-Петербурга на карте города. Исследуйте историю и мистику культурной столицы через её уникальные дворы и парадные с помощью пешеходного маршрута по дворам и парадным.

Необычная парадная в Петербурге.
Источник: spbmuzei
Новость

Гулять по подъездам и подворотням только кажется странным занятием для подростков — в северной столице это один из самых популярных способов познакомиться с городом. У каждой точки нашего маршрута — уникальная история и доля мистики. Вы увидите нетуристический город и сможете лучше понять его культуру — от времен Петрограда царской России до бандитского Петербурга.

Важно — учитывайте этику посещения. В большинстве этих локаций постоянно живут люди. С одной стороны, они привыкли к обилию туристов. С другой, не стоит нарушать их покой — заходите только с разрешения жителей или с экскурсионными группами, по возможности соблюдайте тишину.

Итальянский двор

Итальянский двор летом.
Источник: tripadvisor.ru

Один из самых популярных дворов Петербурга. Но это тот случай, когда стоит посетить очевидно туристическую достопримечательность. Через калитку вы попадете прямо в центр Рима — внутри нарисовано граффити Колизея. Шаг вправо — и вы уже в Венеции: представьте себе прогулку по каналу, рассматривая рисунок с его изображением. Особый шарм добавляют небольшой фонтан и расписанные окна домов.

Точный адрес: ул. Итальянская, 29.

Парадная доходного дома на Морской

Необычный камин в парадной доходного дома на Морской
Источник: spbmuzei

Здесь вы не найдете большого пространства, ярких цветов и тайн. Но увидите интересные барельефы с символами разных времен года. Обратите внимание на витражи, у каждого окна они свои, рисунки не повторяются. На входе стоит печь с черной плиткой, а внутри самого здания — оригинальный музей «Росфото». Оставьте время, чтобы изучить красивые снимки выставок.

Точный адрес: ул. Большая Морская, 35.

Двор The Beatles

Лепнина над аркой во дворе The Beatles.
Источник: peterburg.center

Редкий адрес для большинства путеводителей по Петербургу, сохраняйте локацию. Идите к арт-центру «Пушкинская 10», внутри на стенах вы найдете изображения лиц участников легендарной группы и много неочевидных отсылок к их творчеству.

Точный адрес: Лиговский пр., 53.

Парадная в особняке Каншина

Небесно-голубая парадная в особняке Каншина.
Источник: gorbilet.com

Подъезд этого дома больше напоминает бальный зал одного из царских дворцов, чем помещение с обычным входом в квартиры. Особый интерес вызывает оригинальная лепнина, которая очень хорошо сохранилась. Смотрите внимательно, чтобы разглядеть красивых купидонов.

Перила лестницы очевидно не вписываются в общий интерьер — вероятно, они попали сюда из другого дома после революции или Великой Отечественной войны. Доподлинно это неизвестно — есть простор для фантазии.

Точный адрес: Кузнечный переулок, 6.

Парадная в доме на Рубинштейна

Классическая лепнина парадной в доме на Рубинштейна.
Источник: spbmuzei

Главная особенность этого пространства — красивые витражи на окнах. Приходите в дневное время, чтобы увидеть красивое преломление света и оценить всю игру красок. Внутри есть и необычный холл с камином, маской льва и колоннами — такое сложно найти даже в интерьерах квартир.

Точный адрес: ул. Рубинштейна, 20.

Парадная в доме на Радищева

В парадной в доме на Радищева преобладает красный цвет.
Источник: spbmuzei

Подъезд выкрашен в бордовый цвет — это необычно для любого города, тем более для Санкт-Петербурга. Еще один интересный предмет — настоящая печь. Она сохранилась не очень хорошо, но разглядеть очертания вполне можно. На стенах видна оригинальная лепнина — есть на что посмотреть и что сфотографировать для коллажей.

Точный адрес: ул. Радищева, 24.

Мозаичный двор

Разноцветный Мозаичный двор.
Источник: tripadvisor

Внутри обычного с виду двора творится настоящая магия — в нем находятся арт-объекты из яркой мозаики. Каждый выполнен вручную и полностью самодостаточен, но вместе они создают отдельное произведение искусства. Художник не раскрыл тайну смыслов, но это тоже интересно — можно выдвинуть собственные гипотезы и сделать необычные фото.

Точный адрес: ул. Чайковского, 2.

Двор с воздушными галереями

Ощущение большого пространства во Дворе с воздушными галереями.
Источник: saint-petersburg

Внутри — настоящие чудеса архитектуры. Двор соединяют необычные галереи, которые создают ощущение воздушного и большого пространства. Дом был построен по заказу Юрия Бака, который был инженером путей и сообщений — это во многом объясняет необычную красоту парадной лестницы.

Точный адрес: ул. Кирочная, 24.

Типичный двор-колодец

Типичный двор-колодец.
Источник: citywalls

Визитная карточка города на Неве — тут хорошо понимаешь суть Петербурга, его атмосферу и переживания героев романа «Преступление и наказание».

По этому адресу находится самая удачная точка для фото. В конце здания есть еще один сюрприз — редкие стеклянные кирпичи Фальконье, которые появились в городе еще во времена Российской Империи.

Точный адрес: Большой проспект Петроградской стороны, 106.

Ротонда на Гороховой

Подъезд Ротонда на Гороховой
Источник: trip-spb.ru

Одно из самых мистических мест Петербурга — оно окутано флером тайны и большим количеством городских легенд. Внутри обычного подъезда находится настоящая ротонда с шестью колоннами — из-за этого кажется, что лестница обычного дома уходит в бесконечность неба.

Первая таинственная история звучит так: однажды молодой человек спустился в подвал, попал в параллельный мир, вернулся через 15 минут, а постарел за это время на 20 лет. Говорят, что в полночь тут можно встретить самого Сатану, а во времена Царской России в этой парадной собирались масоны и последователи Григория Распутина.

Но есть и факты — в 1970-х тут активно проводила время неформальная молодежь и даже Виктор Цой. Что в эти времена пережил дом, помнит весь район, а не только долгожители. Кстати, их тут много — квартиры в здании продаются очень редко. Зайти можно с экскурсией, просто позвонив по телефону — проводник расскажет еще много интересного.

Точный адрес: ул. Гороховая, д. 57а.

Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.

Автор: Дарья Сизова