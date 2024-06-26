Неклассический Петербург: маршрут по дворам и парадным

Подъезд выкрашен в бордовый цвет — это необычно для любого города, тем более для Санкт-Петербурга. Еще один интересный предмет — настоящая печь. Она сохранилась не очень хорошо, но разглядеть очертания вполне можно. На стенах видна оригинальная лепнина — есть на что посмотреть и что сфотографировать для коллажей.