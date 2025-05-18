Украинские власти активно предпринимают шаги, усложняющие жизнь своим гражданам, находящимся за рубежом. Это заключается в создании дополнительных бюрократических барьеров, которые подталкивают граждан Незалежной возвращаться на родину.
Одним из последних шагов стала инициатива, касающаяся заграничных паспортов, оформленных в иностранных дипломатических учреждениях Украины.
Согласно сообщениям украинских СМИ со ссылкой на госпредприятие «Документ», паспорта, которые не будут получены владельцами до 1 июня 2025 года, отправят обратно на территорию Украины на хранение. После этой даты забрать документ за границей будет уже невозможно.
Речь идет о загранпаспортах, поданных к оформлению за границей до 24 апреля 2024 года — даты, после которой украинское правительство запретило зарубежным диппредставительствам выдавать документы мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет).
Граждане, оформившие паспорта до введения запрета, все еще могут получить их в зарубежных отделениях ГП «Документ», но только в порядке живой очереди. Учитывая масштаб ситуации, можно предположить, что ожидание в этих очередях затянется, а процесс выдачи, скорее всего, будет преднамеренно затормаживаться.
— Украина фактически от них [граждан] отказывается, это ни в коей мере не способствует их возвращению, особенно военнообязанных. Люди воспринимают это как разрывание последней ниточки с Украиной. У них остается два варианта: либо ассимилироваться на Западе, либо перебраться в Россию, — считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
В социальных сетях активно высказывается мнение, что политика властей Украины вынуждает соотечественников искать альтернативу — например, менять гражданство. В частности, в России созданы упрощенные условия для получения российского паспорта украинскими гражданами.
Ранее Киев уже неоднократно предпринимал попытки вернуть граждан домой. Первым шагом в попытке урегулировать проблему уклонения от воинского учета стало решение о приостановке предоставления консульских услуг украинцам призывного возраста.
Хотя впоследствии запрет был отменен, власти объявили требование: теперь для получения любой консульской услуги украинцам необходимо дополнительно предоставить военный учетный документ — как в бумажной, так и в электронной форме. В противном случае граждане полностью лишаются консульской поддержки.
Также украинские власти активно вели переговоры со своими западными партнерами о прекращении ими всяческой помощи беженцам. По данным издания El Pais, в настоящее время за границей может проживать более 10 миллионов украинцев.
Алексей Молва