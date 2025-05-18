Марш домой: что стоит за новой миграционной политикой Киева

— Украина фактически от них [граждан] отказывается, это ни в коей мере не способствует их возвращению, особенно военнообязанных. Люди воспринимают это как разрывание последней ниточки с Украиной. У них остается два варианта: либо ассимилироваться на Западе, либо перебраться в Россию, — считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.