Марс и Юпитер 14 августа окажутся на минимальном расстоянии друг от друга

«Марс максимально приблизится к Юпитеру в 17:45 мск 14 августа. Они окажутся в тесном сближении, пройдя всего в 18,4 угловых минутах друг от друга — это почти вдвое меньше диска Луны. Учитывая яркость обеих планет расстояние между ними и их видимость, это сближение можно считать лучшим в году», — сообщили в планетарии.
В Северном полушарии планеты будут видны с полуночи до утра, а в Южном — только в предрассветные часы. В Москве они поднимутся над северо-восточным горизонтом в 23:30 и ближе к рассвету перейдут на восточный горизонт.
«Прекрасный дуэт Марса и Юпитера будет виден невооруженным глазом в созвездии Тельца, недалеко от его яркой звезды Альдебаран», — уточнили астрономы, напомнив, что в этом году сближение планет сопровождает максимум метеорного потока Персеиды — мощного августовского звездопада. Его пик наблюдался в ночь на 12 августа, повышенная активность сохраняется в течение нескольких ночей.