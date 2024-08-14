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Марс и Юпитер 14 августа окажутся на минимальном расстоянии друг от друга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Марс и Юпитер максимально приблизятся друг к другу 14 августа — расстояние между ними будет почти вдвое меньше диска Луны, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Источник: T. Müller (MPIA/HdA)

«Марс максимально приблизится к Юпитеру в 17:45 мск 14 августа. Они окажутся в тесном сближении, пройдя всего в 18,4 угловых минутах друг от друга — это почти вдвое меньше диска Луны. Учитывая яркость обеих планет расстояние между ними и их видимость, это сближение можно считать лучшим в году», — сообщили в планетарии.

В Северном полушарии планеты будут видны с полуночи до утра, а в Южном — только в предрассветные часы. В Москве они поднимутся над северо-восточным горизонтом в 23:30 и ближе к рассвету перейдут на восточный горизонт.

«Прекрасный дуэт Марса и Юпитера будет виден невооруженным глазом в созвездии Тельца, недалеко от его яркой звезды Альдебаран», — уточнили астрономы, напомнив, что в этом году сближение планет сопровождает максимум метеорного потока Персеиды — мощного августовского звездопада. Его пик наблюдался в ночь на 12 августа, повышенная активность сохраняется в течение нескольких ночей.