Марс и Юпитер 14 августа окажутся на минимальном расстоянии друг от друга

«Марс максимально приблизится к Юпитеру в 17:45 мск 14 августа. Они окажутся в тесном сближении, пройдя всего в 18,4 угловых минутах друг от друга — это почти вдвое меньше диска Луны. Учитывая яркость обеих планет расстояние между ними и их видимость, это сближение можно считать лучшим в году», — сообщили в планетарии.