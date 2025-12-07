Мародеры, пожары и холод. Спитакское землетрясение, как это было

Но несмотря на опоздание, на помощь Армянской ССР пришел весь СССР и около 20 стран мира — они прислали больше 2 тысяч спасателей и медиков. 8 декабря вплоть до трех часов ночи в Армению вылетали бригады врачей из Краснодарского края. Среди них были травматологи, медсестры, психиатры и судмедэксперты. С собой в зону Спитакского землетрясения врачи везли запасы донорской крови, инструменты. Некоторые медики ехали по собственной инициативе и за свой счет. Например, 8 декабря в Армению уехал зав хирургическим отделением Новороссийской центральной бассейновой больницы моряков Григорий Дагдаурян и бригада операционного блока. Медики неделю сутками напролет работали в больнице Эребуни. Кроме врачей в Армению выехали и студенты медицинских вузов. Старшекурсники работали врачами, а студенты 1−3-х курсов — медбратьями и фельдшерами.