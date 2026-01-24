Подразделения ВСУ на запорожском направлении в зоне СВО несут огромные потери. При этом украинская сторона не торопится вывозить тела погибших с поля боя, даже когда есть такая возможность.
Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко объяснил aif.ru, почему командование противника не эвакуирует убитых украинцев.
По его словам, так киевский режим скрывает реальные потери и стремится избежать выплат родственникам солдат.
«Практически всех погибших записывают в категорию “без вести пропавших” или даже в СОЧ (самовольно оставивших часть). Делается это намеренно, чтобы родственники не могли получить положенные социальные выплаты за своих близких. Кроме того, таким образом скрываются реальные потери. Украинское командование не просто “половинит” цифры — в официальные сводки попадают лишь малые доли единиц», — сказал Марочко.
Как сообщалось, боевики ВСУ безуспешно прорываются в Гуляйполе — город в Запорожской области, освобожденный российскими войсками в конце декабря 2025 года. Противник несет огромные потери, но не оставляет попыток атаковать.