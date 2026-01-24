Эксперт: зачем Киев специально оставляет горы тел ВСУ у Гуляйполя

«Практически всех погибших записывают в категорию “без вести пропавших” или даже в СОЧ (самовольно оставивших часть). Делается это намеренно, чтобы родственники не могли получить положенные социальные выплаты за своих близких. Кроме того, таким образом скрываются реальные потери. Украинское командование не просто “половинит” цифры — в официальные сводки попадают лишь малые доли единиц», — сказал Марочко.