Маркетплейсы предлагают скидки за оплату кошельком. Это законно

Кроме того, идентификация еще и увеличивает размер скидки (например, на Wildberries). Тем самым покупатели, скорее всего, предпочтут платить кошельком, а не картой своего банка. Может показаться, что два покупателя, покупающие один и тот же товар, но оплачивающие его разными способами, поставлены в неравные условия. Один платит больше, другой ¬— с кошельком — меньше.