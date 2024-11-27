Маркетплейсы предлагают скидки за оплату кошельком. Это законно

Читатели Роскачества обратились с просьбой объяснить, могут ли маркетплейсы давать скидки за использование своих кошельков и карт и не противоречит ли это закону.
Что такое онлайн-кошелек
Кошелек или карта маркетплейса — это онлайн-кошелек, на котором клиент хранит деньги и с которого оплачивает покупки на платформе. Чаще всего при оплате таким способом магазин дает скидку на выбранный товар. Такие кошельки или виртуальные карты имеют за собой банки в качестве операторов и входят в реестры ЦБ РФ. Иногда такие кошельки создаются автоматически при регистрации, иногда требуется подать заявку на создание и оформление.
Типы кошельков
Существует несколько типов кошельков с разными лимитами. Все зависит от того, прошел ли пользователь идентификацию или нет.
- Анонимный кошелек
Он создается сразу, не требует никаких подтверждений, с его счета сразу можно оплачивать товары. Но основной его минус — небольшие лимиты, в зависимости от площадки они могут меняться.
- Электронный кошелек с прохождением упрощенной идентификации
Если пройдена дополнительная процедура идентификации или оформлена карта с подтверждением личности, то лимит будет увеличен.
Законны ли такие скидки при оплате кошельком?
Кроме того, идентификация еще и увеличивает размер скидки (например, на Wildberries). Тем самым покупатели, скорее всего, предпочтут платить кошельком, а не картой своего банка. Может показаться, что два покупателя, покупающие один и тот же товар, но оплачивающие его разными способами, поставлены в неравные условия. Один платит больше, другой ¬— с кошельком — меньше.
Маркетплейс как будто бы навязывает кошелек клиентам. Что говорит закон на этот счет? Действительно, навязывание дополнительных товаров или услуг как таковое недопустимо. Что касается формы и порядка оплаты, то, согласно п. 4 ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Данное положение закона разъяснил Роспотребнадзор в Письме от 22.09.2016 № 01/12735−16−31, указав на то, что «разрабатываемые и реализуемые продавцами товаров маркетинговые стратегии, направленные, в частности, на повышение привлекательности безналичных расчетов за счет предоставления разного рода скидок (бонусов
Закон четко говорит о том, что раз такие кошельки могут завести все желающие, то и нарушений здесь нет.