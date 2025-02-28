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Маркетплейсы могут стать причиной утраты гостайны — эксперт

Пользователи маркетплейсов смогут защитить свои аккаунты от мошенников с помощью биометрических данных. В пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что эта мера позволит защитить деньги средства на счетах в личном кабинете, даже если злоумышленники получат пароль или код подтверждения для входа.

Источник: Freepik

— Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности, — отметил Григоренко.

Офицер ФСБ в запасе, глава компании «Техно-Р» Роман Ромачев рассказал ВФокусе Mail, что биометрия, как дополнительный фактор защиты, положительно влияет на безопасность, но есть риск «потерять лицо» из-за особенностей оперативных систем на мобильных устройствах.

— Все операционные системы — это компании, которые де-юре и де-факто, находятся в США. Соответственно, мы должны оставить биометрию им. Нет гарантий, что та биометрия, которую мы вводим через наш девайс, наш телефон будет храниться только в маркетплейсе. Не исключено, что она будет храниться и на телефоне, как следствие в операционной системе и серверах компании-разработчиков. Здесь каждый должен выбивать свои риски, — пояснил Ромачев.

По его мнению, навязывать биометрию, как способ защиты аккаунтов, нельзя, так как для некоторых это может представлять угрозу, например, госслужащих, носителей государственной тайны, руководителей и работников стратегических предприятий.

Даниил Черных