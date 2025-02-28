Маркетплейсы могут стать причиной утраты гостайны — эксперт

— Все операционные системы — это компании, которые де-юре и де-факто, находятся в США. Соответственно, мы должны оставить биометрию им. Нет гарантий, что та биометрия, которую мы вводим через наш девайс, наш телефон будет храниться только в маркетплейсе. Не исключено, что она будет храниться и на телефоне, как следствие в операционной системе и серверах компании-разработчиков. Здесь каждый должен выбивать свои риски, — пояснил Ромачев.