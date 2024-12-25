Маркетплейсы могут обязать рекомендовать российские аналоги зарубежных брендов

Министр уточнил, что такая инициатива содержится в обновленном проекте закона о «российской полке» товаров. Документ сейчас находится на стадии обсуждения с другими профильными ведомствами. Цель инициативы — предоставить российским производителям маркетинговые преференции и создать благоприятные условия для конкуренции с иностранными брендами.
«Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность: и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — рассказал господин Алиханов.
Он обратил внимание, что в ситуации с маркетплейсами понятие «полки» в традиционном значении отсутствует традиционного, а количество товаров не ограничено. По словам господина Алиханова, принципы демонстрации товаров на подобных платформах отличаются от привычной торговли и нуждаются в законодательном сопровождении.