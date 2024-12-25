Маркетплейсы могут обязать рекомендовать российские аналоги зарубежных брендов

Он обратил внимание, что в ситуации с маркетплейсами понятие «полки» в традиционном значении отсутствует традиционного, а количество товаров не ограничено. По словам господина Алиханова, принципы демонстрации товаров на подобных платформах отличаются от привычной торговли и нуждаются в законодательном сопровождении.