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Маркетплейсы могут обязать рекомендовать российские аналоги зарубежных брендов

Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги зарубежных брендов. Об этом глава ведомства Антон Алиханов сообщил в интервью «РИА Новости». Создание «российской полки» планируют начать с бытовой химии и повседневной косметики, в перспективе ее расширят на другие группы товаров.

Источник: shutterstock.com

Министр уточнил, что такая инициатива содержится в обновленном проекте закона о «российской полке» товаров. Документ сейчас находится на стадии обсуждения с другими профильными ведомствами. Цель инициативы — предоставить российским производителям маркетинговые преференции и создать благоприятные условия для конкуренции с иностранными брендами.

«Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность: и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда. Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — рассказал господин Алиханов.

Он обратил внимание, что в ситуации с маркетплейсами понятие «полки» в традиционном значении отсутствует традиционного, а количество товаров не ограничено. По словам господина Алиханова, принципы демонстрации товаров на подобных платформах отличаются от привычной торговли и нуждаются в законодательном сопровождении.