Маркетинговая уловка: китайский зоопарк пытался выдать ослов за зебр

После того, как многие СМИ опубликовали историю о незатейливом превращении ослов в зебр, в Интернете началась дискуссия об этичности изменения внешности животных в развлекательных целях. Выяснилось, что подобная практика крайне распространена в Китае: ранее зоопарк в провинции Цзянсу (Китай) пытался выдать собак за тигров, а в зоопарке провинции Гуандун (Китай) раскрасили несколько чау-чау, чтобы они были похожи на панд.