Маркетинговая уловка: китайский зоопарк пытался выдать ослов за зебр

Сотрудники китайского зоопарка «Цзыбо-Сити» в провинции Шаньдун (Китай) раскрасили ослов краской, чтобы выдать их за зебр, — пишет Metro.
Сообщается, что краска не была токсичной, а сами ослы не пострадали. Как позже выяснилось, зоопарк пытался выдать животных за зебр, чтобы привлечь внимание посетителей. Впрочем, так и произошло, правда, вместо увеличения прибыли сотрудники получили массу критики. Пользователи соцсетей массово обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными и несправедливом отношении к посетителям.
После того, как многие СМИ опубликовали историю о незатейливом превращении ослов в зебр, в Интернете началась дискуссия об этичности изменения внешности животных в развлекательных целях. Выяснилось, что подобная практика крайне распространена в Китае: ранее зоопарк в провинции Цзянсу (Китай) пытался выдать собак за тигров, а в зоопарке провинции Гуандун (Китай) раскрасили несколько чау-чау, чтобы они были похожи на панд.
Зоозащитники, в свою очередь, оспорили заверения представителей зоопарка о том, что ослы не пострадали. По их мнению, перекрашивание животных может вызвать у них стресс и проблемы со здоровьем.
К слову о зоозащитниках и этичности: ранее рассказывали, что в Аргентине богачи требуют уменьшить численность капибар.