Марк Эйдельштейн и Юра Борисов представили «Анору» в Лос-Анджелесе

Вечером 1 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых нашумевших фильмов года «Анора» о романе секс-работницы и сына русского олигарха. Кинопоказ прошел в историческом одноэкранном кинотеатре Vista Theatre, который отметил в прошлом году 100-летие со дня открытия. В 2021 году его владельцем стал режиссер Квентин Тарантино.
Новый фильм режиссера и сценариста Шона Бэйкера показали в рамках Beyond Fest — крупнейшего фестиваля жанрового кино в США. Вместе с ним картину представили исполнители главных ролей Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн, а также актеры Юра Борисов, Ваче Товмасян, Карен Карагулян, Дарья Екамасова и Линдси Нормингтон.
Для выхода на ковровую дорожку Эйдельштейн и Борисов выбрали классические черный и темно-синий костюмы соответственно и белые рубашки без галстуков. Майки Мэдисон была одета в белое платье на одно плечо, которое будто отсылало к свадьбе ее героини в фильме.
В начале сентября Майки Мэдисон и Юра Борисов представили фильм на Международном кинофестивале в Торонто.
Фильм рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. «Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак», — гласит синопсис.
Также в фильме снялись Пол Вайсман («30 событий за 30 лет») и Алексей Серебряков («Левиафан»).
«Анора» взяла главный приз 77-го Каннского кинофестиваля в мае этого года. Фильм выйдет в российский прокат 17 октября, на день раньше мировой премьеры. Русскоязычный трейлер можно посмотреть здесь. А 5 октября его покажут на церемонии открытия фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике.