Марк Эйдельштейн и Юра Борисов представили «Анору» в Лос-Анджелесе

Фильм рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. «Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак», — гласит синопсис.