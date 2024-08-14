Марк Цукерберг сделал скульптуру жены. Ее сравнили со статуей Свободы

Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году после десяти лет отношений. Они организовали скромную свадьбу в собственном доме в Калифорнии. На церемонии присутствовали всего около 100 человек, которые даже не знали, что будут приглашены на свадьбу: молодожены не предупредили гостей о предстоящем торжестве.