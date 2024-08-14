Марк Цукерберг сделал скульптуру жены. Ее сравнили со статуей Свободы

Американский программист и создатель Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг заказал статую своей жены Присциллы Чан. Результатом 40-летний предприниматель поделился в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены», — подписал Цукерберг пост. Скульптуру создал Даниэль Аршам — американский художник и скульптор, сооснователь и партнер дизайнерского бюро Snarkitecture. Работа представляет собой зеленую фигуру Присциллы Чан в серебристой накидке, которая, развеваясь, застыла в форме крыльев.
«Мужья всего мира сейчас напряглись», «Боже, это эпично», «Уровень мужа: продвинутый», «Найди себе того, кто сделает твою скульптуру», — восхитились интернет-пользователи поступком Цукерберга. Кто-то написал, что, видимо, идея сразиться с Илоном Маском в октагоне теперь пройденный этап, и бизнесмен занялся искусством. В комментариях также оставили эмодзи статуи Свободы, намекая на схожесть как минимум в оттенке.
А вот 39-летняя супруга Цукерберга, вероятно, в восторге от подарка. «Чем больше меня, тем лучше?» — написала она в комментариях. А в сторис она оставила фото скульптуры с подписью «Вы не сможете пройти мимо!».
Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году после десяти лет отношений. Они организовали скромную свадьбу в собственном доме в Калифорнии. На церемонии присутствовали всего около 100 человек, которые даже не знали, что будут приглашены на свадьбу: молодожены не предупредили гостей о предстоящем торжестве.
Пара воспитывает трех дочерей: пятилетнюю Августу и шестилетнюю Максиму. О том, что супруги ждут третьего ребенка, стало известно в сентябре 2022 года. В марте 2023-го у пары появилась третья девочка, которую назвали Аурелия.