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Марк Цукерберг отказывается от фактчекинга на своих платформах

Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) откажется от фактчекинга в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом в своем видеообращении рассказал владелец корпорации Марк Цукерберг.

Источник: legion-media

«Мы возвращаемся к корням и сконцентрируем внимание на сокращении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы выражения на наших платформах», — заявил Цукерберг, добавив, что, в частности, это означает, что корпорация «избавится» от фактчекеров.

Как отмечает The Wall Street Journal, изменение политики связано с желанием Марка Цукерберга наладить более тесные связи с избранным президентом Дональдом Трампом. Газета напоминает, что осенью Цукерберг приезжал к Трампу в Мар-а-Лаго, а в декабре его корпорация перечислила в инаугурационный фонд избранного президента США $1 млн.

Вчера компания объявила, что в состав ее совета директоров войдет Дана Уайт, глава Ultimate Fighting Championship (UFC), известный своей дружбой с Трампом. В своем обращении Цукерберг несколько раз упомянул Дональда Трампа, раскритиковал «традиционные» медиа за освещение его предыдущего президентства и отметил, что фактчекеры стали «слишком политически ангажированными».

Действия Марка Цукерберга напоминают действия Илона Маска. После приобретения сервиса Twitter (ныне — Х) Маск стал едва ли не самым близким к избранному президенту США бизнесменом и одним из самых щедрых его спонсоров.