Марк Цукерберг отказывается от фактчекинга на своих платформах

Вчера компания объявила, что в состав ее совета директоров войдет Дана Уайт, глава Ultimate Fighting Championship (UFC), известный своей дружбой с Трампом. В своем обращении Цукерберг несколько раз упомянул Дональда Трампа, раскритиковал «традиционные» медиа за освещение его предыдущего президентства и отметил, что фактчекеры стали «слишком политически ангажированными».