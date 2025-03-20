Мария Ковальчук и сломанные судьбы моделей со всего мира

Мария Ковальчук
Пропавшая 20-летняя модель из Украины Мария Ковальчук была обнаружена в одной из дубайских больниц в критическом состоянии.
«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — цитирует журнал Voice мать девушки Анну Ковальчук.
Ковальчук прилетела в Дубай 15 февраля, 9 марта на вечеринке она познакомилась с двумя мужчинами, которые представились представителями модельного бизнеса. На следующий день рассказала родителям, что переночует у этих мужчин. После этого модель больше не выходила на связь с родными. Вероятно, она обманным путем оказалась в сексуальном рабстве, сделали вывод ряд СМИ.
Об исчезновении девушки сообщила модель Ангелина Дорошенкова, вместе с которой они приехали в Эмираты.
Telegram-канал Shot пишет, что девушка была обнаружена на обочине дороги минувшим вечером. Ее нашли с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Модель не могла двигаться, а лишь «шевелила губами». Согласно данным канала, Ковальчук перенесла уже четыре операции.
К сожалению, данная история далеко не единственный случай, когда девушки модельной внешности оказываются в сексуальном рабстве в погоне за легкими деньгами.
Кристина Рэй
В октябре прошлого года в Сочи было обнаружено тело модели и блогерши Кристины Рэй. В возрасте 22 лет она вошла в Книгу рекордов России как обладательница самых больших губ в стране. Также она участвовала в съемках телепередач на федеральных каналах и запомнилась зрителям благодаря своей не совсем ординарной внешности.
«Звездная болезнь» и популярность сыграли с ней злую шутку, модель со временем подсела на наркотические вещества, что в конечном итоге ее и сгубило.
В конце сентября 2024 года девушка пропала после того, как отправилась за очередной дозой наркотиков. Она продолжительное время страдала от зависимости, родственники даже хотели отправить ее в рехаб, но не успели.
В октябре 2024 года в канализации было обнаружено голое тело модели, которого в течение длительного времени пролежало в воде. В итоге установить точную причину смерти не удалось. Согласно одной из версий, девушка перед смертью спустилась в канализацию за закладкой, и ее смыло большим потоком воды, в результате чего она и скончалась.
Фрида Фарелл
Шведская модель Фрида Фарелл оказалась в сексуальном рабстве в 23-летнем возрасте. В течение трех дней она подвергалась сексуальному насилию, и спастись ей удалось лишь чудом.
В 2002 году она приехала в Лондон, где на улице познакомилась с мужчиной. Он предложил Фарелл принять участие в кастинге для съемок рекламного клипа. После этого девушка отправилась с ним в его квартиру, где мужчина провел «просмотр», а после пригласил девушку на фотосессию через несколько дней. Без малейшего подозрения Фрида пришла на ту же квартиру. После ее входа мужчина закрыл дверь на замок и, угрожая ножом, вынудил девушку выпить напиток с наркотическими веществами. Спустя некоторое время она потеряла сознание.
За три дня модель подверглась сексуальному насилию со стороны шести мужчин. Из-за действия наркотических веществ и помутнения в глазах она не могла разглядеть лиц преступников.
Спастись из плена ей удалось лишь благодаря тому, что хозяин квартиры забыл запереть дверь. Выбравшись из заточения, Фарелл обратилась в полицию, но найти преступника им так и не удалось.
Хлоя Айлинг
Британская модель Хлоя Айлинг в 2017 году была похищена и провела шесть дней в рабстве у польского фермера, который намеревался перепродать девушку. Со своим похитителем она познакомилась в Италии, мужчина рассказал ей, что занимается поиском потенциальных моделей и пригласил ту на фотосессию.
По прибытии в обусловленное место мужчина вколол Айлинг наркотическое вещество и, дождавшись, когда она потеряет сознание, увез к себе домой. Айлинг оказалась в бункере с небольшой спальней и туалетом. Мужчина хотел продать девушку в рабство, поэтому выставил ее в интернете на аукцион за 300 тысяч евро.
Айлинг находилась в плену в течение шести дней, и шансы на освобождение казались ничтожными. Но в это время произошло непредвиденное. Сам похититель решил освободить модель, узнав о том, что у нее двое детей. Позже свой поступок преступник объяснил тем, что торговля матерями не соответствует его кодексу чести. Мужчина привез ее к зданию диппредставительства Великобритании, где был задержан правоохранительными органами.