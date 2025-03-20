Мария Ковальчук и сломанные судьбы моделей со всего мира

В 2002 году она приехала в Лондон, где на улице познакомилась с мужчиной. Он предложил Фарелл принять участие в кастинге для съемок рекламного клипа. После этого девушка отправилась с ним в его квартиру, где мужчина провел «просмотр», а после пригласил девушку на фотосессию через несколько дней. Без малейшего подозрения Фрида пришла на ту же квартиру. После ее входа мужчина закрыл дверь на замок и, угрожая ножом, вынудил девушку выпить напиток с наркотическими веществами. Спустя некоторое время она потеряла сознание.