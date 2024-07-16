Мария Голубкина впервые призналась, что является родной дочерью Андрея Миронова

«У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа. Когда мне было 10 лет, отец спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец», — сообщила знаменитость.