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Мария Голубкина впервые призналась, что является родной дочерью Андрея Миронова

Актриса Мария Голубкина впервые призналась, что является родной дочерью народного артиста РСФСР Андрея Миронова.

Источник: Соцсети

Звезда заявила об этом в ток-шоу «Ханга ПРО…».

«У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа. Когда мне было 10 лет, отец спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец», — сообщила знаменитость.

Артистка в многочисленных интервью своим отцом называла сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, который на момент рождения Марии состоял в отношениях с ее матерью актрисой Ларисой Голубкиной. Миронов женился на коллеге только в 1977 году, когда их дочери было уже четыре года.

Звезда отметила, за все эти годы ей в отцы приписывали также кинорежиссера Николая Досталя и артиста Алексея Баталова. Однако, по мнению знаменитости, на них она мало похожа.

Голубкина родилась в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. Актриса объяснила, что не носит фамилию биологического отца, поскольку родилась вне брака. По словам артистки, они с сестрой учились в одной школе, но родственники запрещали им общаться. Голубкина и Миронова начали контактировать друг с другом, когда им было по 26 лет. По словам звезды, их очень сблизила тема развода, когда они практически в одно время расстались с мужьями. И с этого времени у них начали складываться теплые родственные отношения.