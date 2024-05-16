Мариинка отметит 460-летие Уильяма Шекспира

«Петербургская публика познакомилась с “Макбетом” в 1854 году на премьере в Большом Каменном театре, от которого ведет свою историю Мариинский. Главным музыкальным достоянием оперы считается партия леди Макбет, одна из самых сложных в мировом оперном репертуаре. 16 мая ее исполнит Татьяна Сержан. Вместе с ней на сцену выйдут Роман Бурденко, Гамид Абдулов и Юрий Воробьев. Дирижер — Гурген Петросян», — рассказали в пресс-службе.