Мариинка отметит 460-летие Уильяма Шекспира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Мариинский театр отметит 460-летие со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564−1616) серией спектаклей на сюжеты его трагедий. Оперно-балетную шекспириану на исторической сцене откроет 16 мая «Макбет» Джузеппе Верди, сообщили в пресс-службе театра.
«Петербургская публика познакомилась с “Макбетом” в 1854 году на премьере в Большом Каменном театре, от которого ведет свою историю Мариинский. Главным музыкальным достоянием оперы считается партия леди Макбет, одна из самых сложных в мировом оперном репертуаре. 16 мая ее исполнит Татьяна Сержан. Вместе с ней на сцену выйдут Роман Бурденко, Гамид Абдулов и Юрий Воробьев. Дирижер — Гурген Петросян», — рассказали в пресс-службе.
Еще один шедевр Верди — опера — «Отелло» — прозвучит 30 мая на Новой сцене Мариинского. Это сочинение, лидирующее по количеству постановок, вошло в золотой фонд мировой оперы. Премьера в Мариинском театре состоялась в ноябре 1887 года, через несколько месяцев после мировой премьеры в миланском Ла Скала.
На Новой сцене Мариинского театра 29 мая будет показан выдающийся образец хореодрамы — балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в постановке Леонида Лавровского (1940). В этом же цикле 19 мая прозвучат фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта» для солистов, хора и оркестра Гектора Берлиоза.