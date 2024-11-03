Марго Робби стала мамой

Марго Робби и Том Акерли познакомились больше 10 лет назад, официально скрепили свои отношения в 2016-м. О беременности 34-летней актрисы стало известно летом, когда папарацци сфотографировали супругов на отдыхе во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии.