Марго Робби стала мамой

Как пишут СМИ, мальчик появился на свет 17 октября, на несколько дней раньше определенной врачами даты. Источники сообщают, что младенец и мать чувствуют себя хорошо.
Информацию о появлении на свет первенца Робби и Акерли подтвердили источники в окружении пары. Сами звездные родители новости пока не комментировали.
Марго Робби и Том Акерли познакомились больше 10 лет назад, официально скрепили свои отношения в 2016-м. О беременности 34-летней актрисы стало известно летом, когда папарацци сфотографировали супругов на отдыхе во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии.