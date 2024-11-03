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Марго Робби стала мамой

Голливудская актриса Марго Робби и ее супруг, продюсер Том Акерли стали родителями.

Источник: Legion-Media.ru

Как пишут СМИ, мальчик появился на свет 17 октября, на несколько дней раньше определенной врачами даты. Источники сообщают, что младенец и мать чувствуют себя хорошо.

Информацию о появлении на свет первенца Робби и Акерли подтвердили источники в окружении пары. Сами звездные родители новости пока не комментировали.

Марго Робби и Том Акерли познакомились больше 10 лет назад, официально скрепили свои отношения в 2016-м. О беременности 34-летней актрисы стало известно летом, когда папарацци сфотографировали супругов на отдыхе во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии.