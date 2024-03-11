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Марго Робби появилась на афтепати «Оскара» без штанов

Австралийская актриса Марго Робби появилась на афтепати Vanity Fair после церемонии награждения премии «Оскар» в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.
Источник: AFP 2023

Знаменитость вышла на ковровую дорожку без штанов и в золотом корсете, который украшали блестящие камни. Среди прочего телезвезда держала в руках накидку в тон, а в качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках. Визажисты нанесли на лицо Робби нюдовый макияж, а волосы она предпочла оставить распущенными.

Ранее актер Райан Гослинг, исполнивший в «Барби» роль Кена, раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Робби и Гервиг. Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана».