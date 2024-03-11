Марго Робби появилась на афтепати «Оскара» без штанов

Знаменитость вышла на ковровую дорожку без штанов и в золотом корсете, который украшали блестящие камни. Среди прочего телезвезда держала в руках накидку в тон, а в качестве обуви она выбрала босоножки на высоких каблуках. Визажисты нанесли на лицо Робби нюдовый макияж, а волосы она предпочла оставить распущенными.