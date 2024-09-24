Марго Робби и Джейкоб Элорди снимутся в экранизации «Грозового перевала»

Австралийские актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди исполнят главные роли в предстоящей экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте, сообщает Deadline.
Режиссерское кресло займет Эмиральд Феннел. Над проектом работает студия MRC, также ленту продюсирует компания LuckyChap, созданная Марго Робби, ее мужем Томом Акерли и Джоуси Макнамарой. Картина станет третьим совместным проектом продюсерского центра и постановщицы, ранее LuckyChap работал над ее фильмами «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды», последний принес Феннел «Оскар» за сценарий.
Съемки начнутся в 2025 году, когда ленту планируют выпустить в прокат, в публикации не уточнили.
Роман Бронте вышел в 1850 году, в книге рассказывается о двух семьях — Эрншо и Линтонах, а также об их непростых отношениях с приемным сыном Эрншо — Хитклиффом.
Ранее Марго Робби сыграла Барби в одноименном фильме о легендарной кукле. Картина собрала в прокате по всему миру около $1,4 млрд. По данным Variety, за работу над картиной она получила $50 млн, такая сумма складывается из гонорара и бонусов за сборы.
В январе 2024 года в беседе Deadline звезда Голливуда заявила, что «надоела зрителям» и хочет взять перерыв в актерской карьере. В июле стало известно, что 34-летняя артистка беременна. В сентябре знаменитость назначили лицом парфюма Chanel № 5. В рекламном ролике аромата она снималась вместе с Элорди. Они сыграли пару, чье свидание по воле случая не состоялось.
Элорди также работал и с Эмиральд Феннел. Он исполнил одну из ключевых ролей в «Солтберне». Масштабную известность актеру принес сериал «Эйфория», успех закрепили съемки у Софии Копполы в байопике «Присцилла: Элвис и я», где 27-летний актер воплотил образ «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Элорди также снимался в новом фильме Гильермо дель Торо — «Франкенштейн», ему досталась роль монстра.