Марго Робби и Джейкоб Элорди снимутся в экранизации «Грозового перевала»

В январе 2024 года в беседе Deadline звезда Голливуда заявила, что «надоела зрителям» и хочет взять перерыв в актерской карьере. В июле стало известно, что 34-летняя артистка беременна. В сентябре знаменитость назначили лицом парфюма Chanel № 5. В рекламном ролике аромата она снималась вместе с Элорди. Они сыграли пару, чье свидание по воле случая не состоялось.