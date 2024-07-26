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Маргарин и сливочное масло: чем они отличаются

Сливочное масло и маргарин — похожие продукты, но они отличаются по составу и своей пользе.

Источник: Unsplash.com/CC 0

Разбираемся, чем отличаются маргарин и масло, можно ли одно заменить другим и что вреднее.

Что такое маргарин

Маргарин — это продукт, напоминающий сливочное масло, но приготовлен он преимущественно из жиров, а не молока.

Маргарин делают из разных растительных масел, например, пальмового, соевого и подсолнечного. Также иногда в продукт добавляют молочный жир, сливочное или топленое масло, но это необязательно.

Где используется

Твердый и мягкий маргарин используют в домашней кулинарии, а жидкий — на пищевых производствах, так как его легче добавлять в различные изделия, например, в выпечку.

Сейчас маргарина как такового уже не существует. Чаще всего он представляет собой спред — смесь из растительных или растительных и животных жиров.

Что такое сливочное масло

Сливочное масло — это пищевой продукт, произведенный из молока или сливок.

Где используется

Сливочное масло используют в кулинарии — как в домашней, так и на пищевых производствах: для жарки, в супы и часто в макаронные изделия и пельмени, чтобы они не слиплись после варки.

Чем маргарин отличается от сливочного масла

Состав

В сливочном масле не должно быть растительных жиров, тогда как в составе маргарина они — основной ингредиент.

Также в маргарине присутствует большое количество транс-жиров — жиров с измененной химической формулой. В таком виде в организме они усваиваются хуже и могут приводить к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Цена и вкус

Обычно маргарин стоит дешевле сливочного масла в три-семь раз.

Судя по отзывам, маргарин отлично заменяет сливочное масло в песочном тесте. Также продукт подходит для изготовления кексов, пирогов, ватрушек, эклеров и слоеного теста.

Срок годности

Сливочное масло может прогоркнуть, в то время как маргарин останется свежим, но может потерять свою структуру.

Долгий срок хранения — результат добавления в маргарин консервантов.

Польза и вред сливочного масла и маргарина

Сливочное масло содержит нутриенты, кальций, необходимые жирные кислоты и многие другие полезные для организма вещества. Однако оно содержит от 647 килокалорий на 100 граммов, из-за этого его излишнее и частое употребление может привести к ожирению, атеросклерозу сосудов и желчнокаменной болезни.

Безопасное количество масла — 5−10 граммов в день. В случае наличия избыточной массы тела, высокого уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний, особенно метаболического характера, заболеваний печени и желчного пузыря может быть противопоказано употребление масла в любых количествах.

Маргарин повышает уровень холестерина, наносящего вред сердечно-сосудистой системе. Также стоит учитывать большую калорийность продукта: 717 килокалорий на 100 граммов. Как и в случае со сливочным маслом, его злоупотребление может привести к ожирению.

Ранее ученые рассказали, что оливковое масло уменьшает риск деменции.

Анна Морозова