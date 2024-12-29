Марбург, Коксаки и Аляскапокс: какие вирусы бушевали в 2024

Пандемия коронавируса оказалась страшным испытанием для человечества. С ее окончания прошло несколько нет, но слово «вирус» и опасность повторения пандемии все еще пугают многих. Помимо COVID-19, человечество сталкивается и с другими инфекциями, которые могут нести ничуть не меньшую опасность. О том, с какими вирусами пришлось встретиться людям в 2024 году, читайте в материале РБК Life.
Птичий грипп
В декабре 2024 года губернатор Калифорнии объявил режим ЧП из-за роста числа случаев птичьего гриппа (H5N1). Там зафиксировали заражение коров на юге штата. Уже 14 декабря птичьим гриппом заболели два работника фермы, которые контактировали с зараженными животными. Незадолго до этого птичьим гриппом заболел подросток из Канады. 18 декабря был госпитализирован американец с тяжелой формой инфекции — незадолго до заражения он контактировал с больными и мертвыми птицами.
В США уже зарегистрировано более 60 подтвержденных случаев заболевания птичьим гриппом и семь вероятных случаев передачи его возбудителя H5N1 от человека к человеку. Одна птица способна заразить до 100 человек.
Вирус птичьего гриппа впервые был обнаружен в Китае в 1996 году. Высокопатогенный штамм H5N1 с тех пор вызвал несколько крупных вспышек заболевания среди домашних и диких птиц, став причиной гибели миллионов особей. Основным источником распространения инфекции остаются птицефабрики.
С конца 2021 года вирус H5N1 привел к рекордной гибели 280 млн птиц и животных по всему миру. Среди жертв — исчезающие и эндемичные виды. В начале 2024 года впервые были зафиксированы случаи смерти пингвинов — более 30 папуанских пингвинов погибли на Фолклендских островах. В зоопарках вирус унес жизни десятков животных, включая редких птиц и крупных млекопитающих.
В Роспотребнадзоре оценивают риск передачи вируса человеку как высокий. Глава ведомства Анна Попова призвала предупредить ситуацию с переходом гриппа птиц на людей:
Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов.
Вирус Аляскапокс
В феврале 2024 года на Аляске умер первый пациент от редкого среди людей вируса аляскинской оспы. Погибшим стал пожилой мужчина, у которого был ослабленный иммунитет из-за лечения онкологического заболевания. Скорее всего, он заразился от своей кошки. К этому моменту было зарегистрировано семь случаев заражения Аляскапоксом.
Вирус Аляскапокс, или аляскинская оспа, относится к группе ортопоксвирусов (включает вирус оспы). Впервые его обнаружили в 2015 году, однако полный генетический анализ был завершен лишь в 2019-м.
Основными переносчиками являются мелкие млекопитающие, такие как полевки и белки. Также источником инфекции может стать контакт с домашними животными. В одном из случаев заражение предположительно произошло через царапину от бездомной кошки. Эксперты уверены, что передача заболевания от человека к человеку невозможна.
Симптомы Аляскапокса включают кожные высыпания, хроническую усталость, боль в мышцах и суставах, а также увеличение лимфатических узлов. Медики отмечают, что заболевание редко приводит к тяжелым последствиям, если у пациента крепкий иммунитет. Однако в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем.
В Роспотребнадзоре исключили риски завоза вируса в Россию. Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что вирус аляскапокс является «близким родственником» человеческой оспы и требует наблюдения.
Новые штаммы коронавируса
В 2024 году американские конгрессмены заявили, что COVID-19, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. К такому выводу пришел подкомитет по коронавирусу после двухлетнего расследования. В докладе указано, что у вируса есть биологические характеристики, которые не встречаются в природе, а все случаи заражения, по мнению авторов документа, начались из единственного источника.
Оказавшись на свободе в 2019 году, коронавирус никуда не делся и продолжил мутировать. В 2024 году в России были зафиксированы случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма под названием FLiRT. Роспотребнадзор сообщил о 178 случаях заражения, большинство из которых связано с подтипом KS.1. Штамм впервые был обнаружен в Индии в 2023 году, а затем распространился в США, Великобритании и Южной Корее. Эксперты отмечают, что этот вариант не опаснее других мутаций.
В сентябре 2024 года в России выявили еще один новый штамм — XEC. Первые случаи зарегистрировали в Уфе и Ростовской области. Этот вариант был впервые описан в Италии в мае, но данные о нем внесли в международную базу GISAID только в сентябре. По последним данным, им заразились более 600 человек в 27 странах. Симптомы XEC аналогичны другим вариантам ковида и включают лихорадку, боль в горле, кашель и усталость.
Лихорадка Оропуш
РНК-вирус Оропуш (OROV), вызывающий лихорадку Оропуш, передается в основном через укусы москитов Culicoides paraensis, которые обитают от США до Аргентины. Исследователи также считают, что переносчиками вируса могут быть и другие виды комаров, такие как Coquilletti diavenezuelensis и Aedes serratus.
Первые случаи заболевания лихорадкой Оропуш или «лихорадкой ленивца» были зарегистрированы на Кубе в мае 2024 года. А летом в Бразилии погибли две девушки, это первые описанные в научной литературе сообщения о летальных исходах из-за заражения этой лихорадкой. Обе женщины были моложе 30 лет и жили в разных районах бразильского штата Баия. Всего в 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано 7236 случаев этой болезни.
Заболевание сопровождается резким повышением температуры, головной болью, мышечными и суставными болями, сыпью, рвотой и повышенной чувствительностью к свету. У части пациентов через одну-две недели возможны рецидивы с повторением симптомов или лишь лихорадкой и головной болью. В редких случаях болезнь вызывает асептический менингит или поражает центральную нервную систему, что особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
В октябре 2024 года ученые из Италии установили, что вирус может передаваться половым путем. Такие выводы были сделаны после того, как возбудители инфекции были обнаружена в сперме 42-летнего мужчины, вернувшегося с Кубы. Он почувствовал недомогание еще до возвращения в Европу, а дальнейшее обследование подтвердило наличие инфекции.
Прогноз для заболевших лихорадкой Оропуш чаще всего благоприятный.
Однако в 4% случаев фиксируются серьезные поражения нервной системы, включая менингоэнцефалит.
Лихорадка Западного Нила
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — это опасное вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров и клещей. В 2024 году она была зафиксирована в 22 регионах России. По данным Роспотребнадзора, чаще всего инфекция встречается в южных регионах, но переносчики вируса уже обнаружены и в центральной части страны, а также в Поволжье. В одном только Татарстане с начала года заболели 59 человек.
У 80% инфицированных лихорадка Западного Нила протекает бессимптомно. Однако у 20% проявляются признаки, напоминающие грипп: высокая температура, головная боль, тошнота, боли в теле и распухшие лимфоузлы. В редких случаях инфекция приводит к тяжелым осложнениям, включая серозный менингит или менингоэнцефалит. Инкубационный период длится от трех до 14 дней. Наиболее уязвимы к заболеванию люди с ослабленным иммунитетом.
Случаи заболевания фиксируются не только в России, но и за рубежом. В Израиле с начала года зарегистрировано 440 заражений, 32 из которых закончились летальным исходом. В Европе ЛЗН обнаружена в Греции, Италии и Испании. В США, по данным национального центра по контролю заболеваний (CDC), за июль было зафиксировано 25 случаев.
Вирус не передается от человека к человеку. Но специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактики: рекомендуется устанавливать на окна сетки, использовать фумигаторы и репелленты, а также избегать мест скопления комаров в жару.
Обезьянья оспа
В августе 2024 года ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы в Африке. Заболевание зарегистрировано в 116 государствах. С начала 2022 года в 13 африканских странах было отмечено 1,2 тыс. подтвержденных случаев заражения, из которых 226 закончились летальным исходом. Наибольшее количество заболевших отмечено в Нигерии (756), Демократической Республике Конго (319) и Гане (116 случаев заражения).
По данным ВОЗ, с января 2022 года по июнь 2024 года в мире было зарегистрировано 99,1 тыс. случаев заражения обезьяньей оспой и 208 смертей. Заболевание затронуло в основном Африку (567 случаев), а также Северную и Южную Америку (175 случаев), Европу (100 случаев) и Западно-Тихоокеанский регион (81 случай). В России первый больной был зафиксирован в июле 2022 года, а в январе 2024 года в Санкт-Петербурге выявили два случая у туристов, вернувшихся из Гонконга.
Геннадий Онищенко отметил, что с ростом числа заболевших вирус может начать быстрее мутировать и передаваться воздушно-капельным путем.
Первые признаки заболевания напоминают грипп: высокая температура, боль в горле, головная боль. Но после лихорадки на теле появляется сыпь, которая сопровождается сильным зудом. Сыпь начинается с плоской язвы, которая превращается в волдырь, наполненный жидкостью. Он может вызывать зуд или боль. По мере заживления сыпи очаги высыхают, покрываются коркой и отпадают. У заболевших может быть одно или несколько поражений, иногда их число может достигать сотни. Высыпания могут появиться на руках, ногах, лице, горле и даже в паховой области.
Обычно заболевание переносится легко, симптомы проходят в течение 2−4 недель без специальной терапии. Однако несмотря на сравнительно легкое течение оспы обезьян у человека болезнь может дать осложнения, такие как сепсис, пневмония, вторичный энцефалит. От обезьяньей оспы есть вакцина — препарат тековиримат, который также эффективен и против обычной оспы.
Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с животными в странах с зафиксированными вспышками, соблюдать правила гигиены и минимизировать близкий контакт с людьми, проявляющими симптомы заболевания. При поездках в такие регионы рекомендуется использовать защитные маски и тщательно мыть руки, чтобы снизить риск заражения.
Вирус Марбург
В конце сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе эпидемии вируса Марбург после первых случаев заражения в Руанде. Было зарегистрировано 26 заболевших и восемь смертей. Большинство зараженных — сотрудники двух медицинских учреждений в столице Руанды. ВОЗ оценила риск вспышки как очень высокий на национальном и региональном уровнях, но низкий в глобальном масштабе.
Вирус Марбург впервые выявили в 1967 году после вспышки геморрагической лихорадки у лабораторных работников в Марбурге, Франкфурте и Белграде. Заболевание возникло у людей, которые работали с клетками почек африканских обезьян гриветов (Chlorocebus aethiops), использовавшихся для производства вакцины против полиомиелита. Эти обезьяны были привезены из Уганды и стали источником инфекции. Вирус назвали в честь города Марбург, где зарегистрировали большинство из более чем 30 случаев первой вспышки.
Оно характеризуется высокой заразностью и коротким инкубационным периодом — от одного до трех дней. Вирус передается людям от летучих собак (Rousettus), а от человека к человеку — в результате непосредственного физического контакта с кровью, выделениями или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также с загрязненными поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой).
Симптомы схожи с лихорадкой Эбола: высокая температура, сильная головная боль, покраснение лица, ломота в теле, рвота и диарея. Заболевание может вызвать геморрагическую лихорадку.
Пока одобренной ВОЗ вакцины и специфического лечения лихорадки Марбург не существует. Над разработкой вакцины работают специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Т дам сообщили, чтооклинические испытания подтвердили безопасность и эффективность вакцины.
Вирус Коксаки
В начале ноября 2024 года российские туристы в Турции начали массово обращаться за медицинской помощью. Они жаловались на высокую температуру и рвоту. Врачи ставили диагноз «острая инфекция, неуточненная». Заболевание затронуло десятки детей и взрослых, и появились предположения о вирусе Коксаки как возможной причине вспышки.
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов и был впервые описан в середине прошлого века в США. Вирус передается через воду, еду, бытовые предметы и воздушно-капельным путем. Наибольший риск заражения отмечается среди детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Вспышки часто носят групповой или семейный характер.
Вирусы Коксаки А обычно вызывают кожные высыпания, стоматит и поражения верхних дыхательных путей, а вирусы Коксаки В нередко поражают сердце, печень, поджелудочную железу и плевру. У некоторых пациентов наблюдаются сильные боли в животе и грудной клетке, а симптомы могут сохраняться до 20 дней. У детей в редких случаях инфекция может привести к осложнениям, таким как энцефалит, однако смертность остается низкой.
Аномально теплое и продолжительное лето создало благоприятные условия для размножения возбудителей инфекций, которые передаются через загрязненную воду и поверхности. Однако взрослые переносят заболевание чаще всего бессимптомно или в легкой форме, но дети могут страдать от сыпи и симптомов, напоминающих легкий грипп. В большинстве случаев выздоровление наступает без осложнений.
Вирус гриппа
Сезонные вспышки вируса традиционно происходят каждый год, и 2024-й не стал исключением.
Вирусы гриппа делятся на четыре типа: A, B, C и D. Наибольшую опасность для людей представляют вирусы гриппа A и B, которые вызывают сезонные эпидемии. Вирус гриппа C может инфицировать человека, но не вызывает тяжелых форм болезни. Вирусы типа D поражают только свиней и крупный рогатый скот, случаев заболевания среди людей не зафиксировано.
Вирусы гриппа, особенно типа A, характеризуются высокой изменчивостью генома. Это приводит к появлению новых генетических вариантов, отличающихся по антигенным признакам. В результате иммунитет против предыдущих штаммов становится неэффективным, и каждый сезон циркулирует новый штамм гриппа. Именно поэтому важно вакцинироваться от этой вирусной инфекции каждый год. По состоянию на конец 2024 года, в России против гриппа привиты уже более 82,2 млн человек.
Вирусы часто путают с бактериями. Их объединяет то, что они являются патогенами различных заболеваний. Однако вирусы — это неклеточная форма жизни, и по размеру они примерно в сто раз меньше бактерий (20−400 нм).
Вирусы состоят из генетического материала (ДНК или РНК), который заключен в белковую оболочку. Иногда вирусы могут быть окружены дополнительной мембраной, которая помогает им проникать в клетки хозяев. Вирусы не могут существовать в виде самостоятельных существ вне клеток, так как для их воспроизводства необходимы механизмы живого организма.
Существует несколько типов вирусов, и различие между ними заключается в структуре их генетического материала. Вирусы с ДНК (аденовирусы, герпесвирусы) обычно более стабильны, а вирусы с РНК (грипп, ВИЧ) подвержены более быстрому изменению и мутациям.
Одним из способов классификации вирусов является деление их на «простые» и «сложные». Простые, как правило, имеют лишь одну функцию — передать свой генетический материал клетке, в то время как сложные вирусы, такие как ретровирусы, могут включать дополнительные механизмы для изменения ДНК клетки и для выхода из клетки-хозяина.
Большинство вирусов выбирают определенную мишень. Например, вирус гепатита прикрепляется к клеткам печени. Возбудитель полиомиелита поражает двигательные нейроны спинного мозга, в вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) избирает клетки иммунной системы.