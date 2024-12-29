Марбург, Коксаки и Аляскапокс: какие вирусы бушевали в 2024

Оказавшись на свободе в 2019 году, коронавирус никуда не делся и продолжил мутировать. В 2024 году в России были зафиксированы случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма под названием FLiRT. Роспотребнадзор сообщил о 178 случаях заражения, большинство из которых связано с подтипом KS.1. Штамм впервые был обнаружен в Индии в 2023 году, а затем распространился в США, Великобритании и Южной Корее. Эксперты отмечают, что этот вариант не опаснее других мутаций.