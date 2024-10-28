Мантия Земли расколота надвое, выяснили ученые

По словам авторов открытия, такая картина отражает последние два цикла суперконтинентов. Около 1,2 млрд лет назад образовался суперконтинент Родиния, который распался примерно 750 млн лет назад. После этого около 335 млн лет назад образовался сверхконтинент Пангея, который прекратил существовать 200 млн лет назад.