Манго может помочь снизить резистентность к инсулину при ожирении

Они выяснили, что манго способствует снижению уровня инсулина и повышению чувствительности к нему у взрослых с лишними килограммами или ожирением, страдающих неинтенсивным хроническим воспалением. В исследовании участвовали 48 взрослых в возрасте от 20 до 60 лет. Ученые сравнили влияние свежего манго и итальянского фруктового льда (десерт, похожий на сорбет) на воспалительные процессы и чувствительность к инсулину. Эти продукты соответствуют друг другу по калорийности.