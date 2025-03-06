Манго может помочь снизить резистентность к инсулину при ожирении

Употребление свежих плодов манго может улучшить кардиометаболическое здоровье. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского технологического института в США.
Они выяснили, что манго способствует снижению уровня инсулина и повышению чувствительности к нему у взрослых с лишними килограммами или ожирением, страдающих неинтенсивным хроническим воспалением. В исследовании участвовали 48 взрослых в возрасте от 20 до 60 лет. Ученые сравнили влияние свежего манго и итальянского фруктового льда (десерт, похожий на сорбет) на воспалительные процессы и чувствительность к инсулину. Эти продукты соответствуют друг другу по калорийности.
Анализ результатов показал, что у людей, которые ели манго, заметно снизилась инсулинорезистентность, которую измеряли с помощью модели оценки гомеостаза. Также у этой категории улучшилась функция бета-клеток, отвечающих за выработку и высвобождение инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы. При измерении ключевого маркера, отражающего способность организма эффективно регулировать уровень сахара в крови, это подтвердилось.
Через четыре недели у людей, которые употребляли манго, зафиксировали заметное снижение концентрации инсулина в ответ на оральный тест на толерантность к глюкозе. Он показывает, как организм справляется с нагрузкой глюкозой. В контрольной группе при этом изменений не было.
Таким образом, изменение питания может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет второго типа.
«Наше исследование показывает, что добавление свежих манго в рацион может стать простым и приятным способом для людей с избыточным весом или ожирением улучшить функцию инсулина и снизить риск развития диабета второго типа», — заключил доктор Индика Эдирисинге, автор исследования.
Кстати, для здоровья полезен также такой фрукт, как питахайя. Помимо экзотического внешнего вида, он известен своими питательными свойствами.