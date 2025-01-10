Мандела, Тэтчер, Байден. Кто из детей глав государств совершал преступления

Присяжные признали его виновным в том, что в 2018 году он солгал о своем прошлом, связанном с употреблением запрещенных препаратов, чтобы купить оружие. Также Хантеру Байдену вменяли два эпизода «умышленной неуплаты налогов» в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но при этом тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор, сообщает РИА Новости. По всем статьям сыну действующего президента США грозил максимальный срок до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.