Мандела, Тэтчер, Байден. Кто из детей глав государств совершал преступления

Внук первого президента ЮАР Нельсона Манделы арестован по подозрению в угоне автомобиля в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает газета TimesLIVE.
Угнанный автомобиль Toyota Corolla был найден на территории бывшей резиденции Манделы, которая позже перешла к его потомкам. Там же были задержаны пятеро подозреваемых.
Кто еще из детей лидеров государств обвинялся в преступлениях — собрал aif.ru.
Хантер Байден
Сын Джо Байдена стал первым в истории ребенком действующего президента США, которого признали виновным в уголовном преступлении.
Присяжные признали его виновным в том, что в 2018 году он солгал о своем прошлом, связанном с употреблением запрещенных препаратов, чтобы купить оружие. Также Хантеру Байдену вменяли два эпизода «умышленной неуплаты налогов» в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но при этом тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор, сообщает РИА Новости. По всем статьям сыну действующего президента США грозил максимальный срок до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.
Но 4 декабря 2024 года президент США Джо Байден подписал указ о помиловании сына.
Марк Тэтчер
Сын 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в январе 2005 года признал себя виновным в неосознанном содействии в организации государственного переворота в Экваториальной Гвинее.
Сын «железной леди» был арестован в ЮАР в августе 2004 года, а затем освобожден под залог в 314 тысяч долларов. Ему были предъявлены обвинения в оказании финансовой помощи своему другу Саймону Манну, который был одним из организаторов переворота. Тэтчера первоначало отвергал все выдвинутые против него обвинения. Позже Марк Тэтчер признал себя виновным в том, что проявил халатность, заплатив за вертолет, который использовали мятежники. Суд Кейптауна приговорил его к штрафу в 500 тысяч долларов и тюремному заключению на срок 4 года условно.
Омри Шарон
Старший сын бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона был осужден за организацию финансовых махинаций в ходе избирательной кампании отца 1999−2000 годов. По данным обвинения, он получил от нескольких коммерческих структур в Израиле и за рубежом около 1,5 миллиона долларов. Объемы финансирования, предусмотренные законом о партиях, были превышены. Суд предъявил Омри обвинение по девяти статьям Уголовного кодекса. В том числе: мошенничество, злоупотребление доверием, дача ложных показаний.
В июне 2008 года израильская комиссия по условно-досрочному освобождению сократила Омри Шарону срок тюремного заключения за «примерное поведение». В итоге он отбыл за решеткой всего четыре месяца вместо семи, назначенных судом.
Ганнибал Каддафи
Сын 1-го Генерального секретаря Всеобщего народного конгресса Ливии в 2004 году, отдыхая в Сардинии, в пьяном виде не справился с управлением роскошной яхты и врезался в причал. Через несколько дней в Риме напал на полицейского, сделавшего ему замечание. Ганнибал пытался забить его огнетушителем. В том же году в Париже Каддафи-младший в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения вел свой Porsche 911 по встречной полосе Елисейских Полей на скорости свыше 100 км/ч. Нарушил множество правил дорожного движения и стал виновником серьезного ДТП, в котором один человек получил травмы. Когда жандармы остановили автомобиль, оттуда выскочили телохранители и начали избивать офицеров. От тюрьмы Ганнибала спасла, как писала пресса, только дипломатическая неприкосновенность.
В феврале 2005 года сын ливийского лидера избил в парижском отеле беременную подружку Алину Скаф, которая не пускала его в номер. А в другом отеле испортил мебель. Дело об избиении Алины Скаф было передано в парижский суд, который приговорил Ганнибала к четырем месяцам тюрьмы условно и уплате штрафа в размере 628 долларов.
Гульнара Каримова
Против старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2013 году завели два уголовных дела — о хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы, в 2017 году по второму делу ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Позже наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.
В марте 2020 года Ташкентский горсуд приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.
В январе 2025 года Гульнару Каримову перевели из колонии в Ташкентской области в колонию-поселение. Решение в декабре 2024 года принял Зангиатинский районный суд, сославшись на статью 74 УК, позволяющую заменить наказание на более мягкое. Ходатайство об этом подала администрация колонии, отметив, что Каримова отбыла треть своего срока.