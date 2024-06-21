Мамонт и корова в помощь. Что придумали учёные против супербактерий

Но есть бактерии, которые не поддаются современным лекарствам. Ежегодно они становятся причиной смерти примерно 5 млн человек во всем мире. И эта цифра, по прогнозам экспертов, к 2050 году удвоится, если мы не придумаем, как остановить «тихую эпидемию». Covid-19 только усугубил ситуацию: из-за повсеместного использования антибиотиков резистентность бактерий, вероятно, выросла еще больше, бьют тревогу американские исследователи и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).