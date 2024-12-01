Мама привозит Лазареву сырники: артисты рассказали о своих матерях

Сергей Лазарев: много работала
Моя мама Валентина Викторовна Лазарева — настоящая героиня, — говорит «ВМ» певец. — Она одна воспитывала нас с братом, была единственным кормильцем в семье. Папа ушел от нас, еще когда мы были маленькими. Мама работала на трех работах днями и ночами. А по праздникам жарила нам курицу, готовила самые вкусные в мире блины и сырники. Она научила меня тому, что главное, что ты можешь дать своему ребенку — это любовь и поддержка. Кстати, мама и сейчас привозит мне еду в контейнерах. Она у меня заботливая.
Ирина Безрукова: умела делать все!
— Я не помню, чтобы моя мама Людмила Ивановна Бахтура отдыхала, — рассказывает «ВМ» актриса. — Когда я просыпалась, она уже не спала. А когда я засыпала, она что-то еще продолжала делать, к примеру, шить мне наряд на утренник в детский сад. Я хорошо помню, что у мамы всегда были ухоженные руки, с маникюром. Она была врачом и следила за собой. Кроме этого, были у нее и другие работы — все для того, чтобы на Новый год у нас был полноценный стол и елка. Елку, кстати, было сложно достать. Я помню, как ради нее мама с бабушкой менялись, отстаивая длинную очередь на морозе.
Екатерина Болдышева: серьезные беседы
— В годы учебы в школе и музыкальном училище я не была пай-девочкой, — вспоминает солистка группы «Мираж». — Маме — Галине Васильевной — хватало переживаний. Мы часто вместо уроков с подружкой Настей весело гуляли по Москве. Маме периодически докладывали о моих похождениях, и дома со мной проводились воспитательные беседы. Как бы то ни было, но школу и музыкальное училище я окончила, и не с самыми плохими оценками.
Алексей Горбашов: заступилась за меня
— Однажды мы стреляли в соседнем дворе из самодельных духовых пистолетов, — говорит «ВМ» музыкант. — Пульки из пластилина лупили очень больно, если попадали в открытые участки тела. Я не заметил прохожего и случайно залепил этим куском пластилина ему в шею. Представляю, что он должен был испытать! Он бежал за мной по всему военному городку, в котором мы тогда жили. Я оказался быстрей, но он вычислил, где я живу, и пришел к нам домой. Дверь открыла мама — Альбина Алексеевна, она выслушала его гневную тираду и сказала, что я не мог это сделать специально, а значит, меня надо простить. Не знаю, простил ли меня этот дяденька, но к нам он больше не приходил.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анастасия Хищенко, федеральный тренер-психолог:
— Материнство — это героизм. Каждый родитель ради воспитания ребенка жертвует какими-то личными интересами и целями. Главное качество хорошей мамы — это стрессоустойчивость. Потому что каждый день она будет сталкиваться с новыми трудностями, которые необходимо преодолевать. Ну и мама должна быть лидером, чтобы выстроить для своего дитя модель воспитания и мотивировать его следовать ей.