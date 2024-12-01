Мама привозит Лазареву сырники: артисты рассказали о своих матерях

— Однажды мы стреляли в соседнем дворе из самодельных духовых пистолетов, — говорит «ВМ» музыкант. — Пульки из пластилина лупили очень больно, если попадали в открытые участки тела. Я не заметил прохожего и случайно залепил этим куском пластилина ему в шею. Представляю, что он должен был испытать! Он бежал за мной по всему военному городку, в котором мы тогда жили. Я оказался быстрей, но он вычислил, где я живу, и пришел к нам домой. Дверь открыла мама — Альбина Алексеевна, она выслушала его гневную тираду и сказала, что я не мог это сделать специально, а значит, меня надо простить. Не знаю, простил ли меня этот дяденька, но к нам он больше не приходил.