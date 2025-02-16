Малыши капибары и гориллы: два детеныша родились в Московском зоопарке

Малая и Кузьма вместе около пяти лет. Самка родилась в столичном зоопарке восемь лет назад, а молодой самец приехал сюда в начале 2020 года. Всего у пары родилось девять детей. Четверо подросших самцов переехали в другие зоопарки. В семейной группе сейчас живут, помимо малыша, два самца, рожденных летом прошлого года, дочки Лапочка полутора лет и годовалая Скарлетт. У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства. Так, Лапочка на правах старшей сестры присматривает за новорожденным, когда мама чем-то занята.