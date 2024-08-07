Малые ледники на северо-западе Китая исчезнут к середине XXI века

Как уточняет издание, ледники площадью до 2 кв. км на территории этого региона полностью растают к концу XXI века, а от ледников площадью до 10 кв. км останется лишь одна треть. «Из-за глобального потепления общая площадь ледников в СУАР за последние 50 лет уменьшилась на 11,7%, темпы сокращения в разных районах варьируются от 8,8% до 34,2%», — сообщил начальник станции наблюдений Ван Фэйтэн.