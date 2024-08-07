Малые ледники на северо-западе Китая исчезнут к середине XXI века

По их словам, исчезновение ледников неизбежно, и этого следует ожидать «вне зависимости от климатического сценария и количества осадков». В частности, к таким выводам пришли специалисты Синьцзян-Тяньшаньской национальной станции полевых наблюдений и исследований ледников Академии наук Китая.
Как уточняет издание, ледники площадью до 2 кв. км на территории этого региона полностью растают к концу XXI века, а от ледников площадью до 10 кв. км останется лишь одна треть. «Из-за глобального потепления общая площадь ледников в СУАР за последние 50 лет уменьшилась на 11,7%, темпы сокращения в разных районах варьируются от 8,8% до 34,2%», — сообщил начальник станции наблюдений Ван Фэйтэн.
Он отметил, что ускоренное таяние приведет к увеличению стока воды. Ожидается, что точка перегиба (критический показатель, после которого наступит тенденция к сокращению — прим. ТАСС) водосборных бассейнов, связанных с крупными ледниками, будет достигнута к 2050 году. Для менее значительных скоплений льда она наступит в ближайшие 10−20 лет.
Ледники считаются главным источником воды в засушливом северо-западном регионе Китая. Согласно официальным данным, в Синьцзяне их насчитывается более 20,6 тыс. — примерно 42% общенационального показателя. Совокупная площадь этой оледенелой массы превышает 22,6 тыс. кв. км.