Мальтийская губерния. Как императоры России были рыцарями Мальтийского ордена

После изгнания католиков из Иерусалима мусульманами госпитальеры ушли в Триполи, а затем — на острова Кипр и Родос. Причем последний был буквально завоеван ими. Находясь на островах, они держали в страхе пиратов и контролировали ближайшие проливы и порты в Малой Азии. Но в 1522 году на Родос высадилось 200-тысячное войско Сулеймана Великолепного, и после полугодовой осады рыцари были вынуждены покинуть остров на кораблях. Несколько лет они скитались по Европе, пока испанский король Карл V не отдал им во владение острова Мальту, Гоцо и Комино и порт Триполи. Так в Средиземном море возникло единственное в своем роде государство-орден, населенное могущественными людьми, имевшими влияние на политику Европы. При этом они были превосходными воинами, мореходами и лекарями.