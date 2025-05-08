Мальтийская губерния. Как императоры России были рыцарями Мальтийского ордена

8 мая 1801 года император Александр I решительно отказался от титула Великого магистра ордена Мальты, убрал мальтийский крест с герба России и исключил рыцарские награды из государственных орденов. Но как вообще рыцари-госпитальеры появились в Российской империи?
Кто такие мальтийские рыцари
Так же как и рыцарский орден тамплиеров, рыцари-госпитальеры появились на путях из Европы в Иерусалим в XII веке. Монашеский орден был основан настоятелем госпиталя для пилигримов Пьер-Жераром де Мартигом после Первого крестового похода. В 113 году полномочия ордена были подтверждены папской буллой. Спустя 40 лет монахи ордена разделились: одни занимались лекарством и основывали больницы для паломников, а другие воевали. Воинов-монахов были рады видеть в войсках любого европейского государства. Им доверял даже император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.
Вскоре госпитальеры стали могущественным орденом. В Святой земле им принадлежали семь крупных крепостей, в том числе знаменитая Крак-де-Шевалье, и 140 небольших городов. Владения рыцарей делились на приораты.
После изгнания католиков из Иерусалима мусульманами госпитальеры ушли в Триполи, а затем — на острова Кипр и Родос. Причем последний был буквально завоеван ими. Находясь на островах, они держали в страхе пиратов и контролировали ближайшие проливы и порты в Малой Азии. Но в 1522 году на Родос высадилось 200-тысячное войско Сулеймана Великолепного, и после полугодовой осады рыцари были вынуждены покинуть остров на кораблях. Несколько лет они скитались по Европе, пока испанский король Карл V не отдал им во владение острова Мальту, Гоцо и Комино и порт Триполи. Так в Средиземном море возникло единственное в своем роде государство-орден, населенное могущественными людьми, имевшими влияние на политику Европы. При этом они были превосходными воинами, мореходами и лекарями.
Павел I и мальтийские рыцари
Дипломатические отношения между Мальтой и Россией были установлены 19 мая 1698 года при Петре Великом, пославшем на Мальту графа Шереметева.
При императрице Екатерине II отношения получили неожиданное развитие. Царица пыталась использовать мальтийцев в войне против турок, но рыцари отказались, однако согласились обучить военно-морскому делу российских офицеров. Несколько рыцарей пошли служить в российский флот. Среди них был граф де Мазен, который четыре года отслужил в чине контр-адмирала.
В конце XVIII века положение Мальтийского ордена осложнилось Французской революцией. Революционеры попросту экспроприировали все французское имущество рыцарей, чем лишили их средств к существованию. На выручку рыцарям неожиданно пришел император Павел I. Он с юности грезил рыцарскими подвигами и не только на 90% взял на себя содержание Мальтийского ордена, но и пожаловал ему приорат в Польше, а затем и в России. Его ничуть не смущал тот факт, что он был православным, а рыцари — католиками.
В результате влияния мальтийцев на императора он и его приближенные стали рыцарями ордена, а Павел даже стал его протектором. Для мальтийцев это было спасение, ведь в 1798 году Наполеон Бонапарт захватил остров. Оставшиеся рыцари бежали в Россию, сумев вывезти важные реликвии: частицу Животворящего Креста Господня, руку Иоанна Предтечи, образ Богородицы Филермской, а также регалии ордена: печать, корону и «кинжал верности».
В ответ Павел объявил остров российской губернией, отдал мальтийцам Воронцовский дворец и назначил им содержание. Мальтийский крест и корону магистра он закрепил на государственном гербе и добился позволения папы римского стать следующим Великим магистром мальтийцев. Награды ордена были включены в реестр российских государственных наград. А РПЦ в честь принесения в Россию христианских реликвий установила особый праздник — 12 октября.
Павел мечтал о том, чтобы сделать из Гатчины центр Мальтийского ордена, и даже собирался основать монастырь, в котором должны были покоиться рыцарские святыни, но мечты остались мечтами.
24 марта 1801 года император был убит заговорщиками. Кто знает, может быть, любовь к опальным рыцарям тоже сыграла в его смерти злую роль. Ведь часть мальтийских рыцарей пошла служить Бонапарту и продолжала бороться за власть внутри ордена.
Почему Александр I запретил Мальтийский орден в России
Взошедший на престол сын Павла Александр I не разделял отцовского увлечения мальтийцами. Находясь под влиянием англичан, он не собирался соперничать с ними за далекий остров в Средиземном море. Не хотел он и портить отношения с французами. Молодому императору удалось сохранить влияние России на Мальте и одновременно с этим избегнуть ловушек европейских держав, которые хотели заставить Россию быть гарантом соблюдения договора по Мальте между Францией и Британией. Британцы всерьез претендовали на Мальту, и только долгие переговоры оставили ее независимой под сюзеренитетом Неаполя.
Соперничать с рыцарями ордена за власть и звание Великого магистра Александр I просто не мог.
- Во-первых, Россия оставалась православным государством. Орден же был католическим.
- Во-вторых, в Санкт-Петербурге не было представителей всех приоратов ордена.
- В-третьих, Великого магистра должны были, по новым правилам, выбирать на Мальте.
Тем не менее Александр I не просто отказался от титула, убрал крест с герба, исключил из реестра рыцарские награды и лишил мальтийцев дворца и казны. Он добился очередного изменения выборов Великого магистра. Теперь его могли избрать из кандидатов, которых выставляли приораты. А после окончания войны 1812 года Александр запретил российским гражданам вступать в орден, оставив оговорку, что уже вступившие имеют право сохранить регалии мальтийцев, но не могут их носить и передавать наследникам. Очевидно, что и тут была какая-то своя политическая игра.
Любопытно, что в результате новых выборов в 1803 году Великим магистром ордена стал Джованни Томмази, чью кандидатуру выдвинул российский приорат ордена. Еще один не менее интересный факт: уступив европейцам и, видимо, разорвав отношения с мальтийцами, российские императоры оставались связаны с орденом вплоть до падения российской короны в 1917 году. Все уехавшие в Россию рыцари смогли вернуться на Мальту.
Так, сам Александр I остался Великим приором православного приората ордена. Известно, что рыцарем ордена были военачальник Александр Суворов и император Александр III. В память о мальтийцах он в Гатчине повесил портрет Павла I в одеждах Великого магистра.
Рыцарем-мальтийцем был и последний император России Николай II. Он позволил офицерам, окончившим Пажеский корпус, носить мальтийский крест и подарил ордену портрет Павла I в короне и при регалиях ордена. Говорят, этот портрет и сейчас находится в зале приемов ордена в Риме. Таким образом, Россия сохраняла с орденом весьма теплые отношения, притом что официально подчеркивалась чужеродность и иностранность рыцарей.
Официально дипломатические отношения России с орденом были восстановлены только в 1992 году при президенте Ельцине.
Майя Новик