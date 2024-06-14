9 скрытых жемчужин мира, которые стоит посетить

Расположены в 37 км от города Донгха. Они менее известны, чем сеть тоннелей Ку Чи в Хошимине, да и использовались совсем для других целей. Под покровом ночи люди вручную просеивали красную глину, роя эти лабиринты ради того, чтобы выжить. Во время бомбежек жители перемещались под землю. Дети учились, семьи готовили еду, смотрели кино и ждали, когда ад наверху закончится. За время войны в тоннелях родилось 17 малышей, некоторые из них до сих пор живут в деревне.