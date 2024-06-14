9 скрытых жемчужин мира, которые стоит посетить

Если вы уже посетили известные туристические достопримечательности, сделайте шаг в сторону. Столько интересного таится в местах, где не ходят толпы и не суетятся предприимчивые гиды. От райского острова до целебного оазиса посреди пустыни Сечура — рассказываем про малоизвестные уголки мира, которые поражают своей красотой и историей.
1. Таванг, Индия
Расположенный вдали от шумной цивилизации городок Таванг — одно из самых очаровательных мест Индии. Добраться сюда непросто: до ближайшего аэропорта шесть часов езды, а качество дорог оставляет желать лучшего. Но таинственные земли Таванга однозначно того стоят. В городе есть несколько загадочных храмов, а рядом находится водопад Нурананг, берущий свое начало в чистейших озерах и ручьях Гималаев.
2. Часовня Михаила Архангела, Алтай
Часовня Михаила Архангела расположена в Горном Алтае и глядит прямо на гору Белуху. Здесь слились воедино непередаваемая природная и культурная красоты. Церквушка окружена пейзажем из заснеженных вершин, изумрудной растительности и горной реки. Небольшую часовню построили в память всех погибших в горах спасателей, альпинистов и путешественников.
3. Уакачина, Перу
Уакачина — это оазис в пустыне Сечура, в нескольких километрах от города Ика в Перу. В 40-х годах считалось, что воды лагуны обладают целебной силой. Поэтому в этот кусочек рая посреди безжизненной пустыни съезжались все богачи и знаменитости. Сейчас же, помимо лечебного озера, туристов привлекают сэндбординг и багги — катание на досках и машинах по огромным песчаным дюнам. А пустынные закаты невероятной красоты точно запомнятся на всю жизнь.
4. Остров Ко Ронг, Камбоджа
Райский остров находится на юге Камбоджи, в 25 км от популярного курортного города Сиануквиль. Туристов здесь встречают скрипящий под ногами белый песок, теплое голубое море, бунгало на берегу и умиротворяющая тишина. Ко Ронг отлично подходит для уединения — людей здесь практически нет. Цены на неизбалованном туристами курорте тоже приятные. Обед на одного в кафе стоит $2,5 —$5, а экскурсия со снорклингом, просмотром светящегося планктона и ужином обойдется в $10.
5. Часовня черепов, Польша
Для любителей острых ощущений в Польше есть своя скрытая жемчужина. Часовня, стены которой выложены настоящими человеческими костями и черепами расположена в Кудове-Здруй. Ее основали в 1776 году. Здесь собраны тысячи останков погибших в Силезских войнах и во время эпидемии холеры. В церквушке вместе со всеми лежат черепа священника и гробовщика — основателей этой церкви.
6. Ват Янасангварарам, Таиланд
Это не раскрученное туристическое место. Хоть и находится оно всего в получасе езды от Паттайи, но общественный транспорт туда не ходит. Добраться можно на такси или арендованной машине. Храмовый комплекс Wat Yannasangwararam — это ухоженный парк, лесной массив, большое озеро. На территории находятся несколько величественных храмов, пагоды, озеро лотосов, а также Храм Золотого Будды на макушке горы. К нему можно добраться, преодолев 300 ступенек. Говорят, у отважившихся сбывается желание. Вход в парк бесплатный и до всех красот можно доехать на своем транспорте.
7. Село Любнице, Черногория
Горная деревня Любнице находится примерно в 11 километрах от северного города Беране. Для массового туриста это — неизведанная Черногория. Поэтому живописное село идеально для побега от городской суеты. Здесь будто оказываешься в колоритном средневековом поселении из фильмов. Любнице окружают богатые леса и величественные горы, а прямо через село протекает река молочно-голубого оттенка. Рядом есть скала с маркированной тропой через ущелье Udovinjica.
8. Тоннели Винь Мок, Вьетнам
Расположены в 37 км от города Донгха. Они менее известны, чем сеть тоннелей Ку Чи в Хошимине, да и использовались совсем для других целей. Под покровом ночи люди вручную просеивали красную глину, роя эти лабиринты ради того, чтобы выжить. Во время бомбежек жители перемещались под землю. Дети учились, семьи готовили еду, смотрели кино и ждали, когда ад наверху закончится. За время войны в тоннелях родилось 17 малышей, некоторые из них до сих пор живут в деревне.
9. Баган, Мьянма
Баган — древний город с более чем 2 000 буддийскими храмами и пагодами, основанный в IX веке. Самые любопытные строения этого места: храм Ананда с четырьмя золотыми статуями Будды, огромная загадочная пагода Дхаммаянги и глубоко почитаемая Швезигон, хранящая реликвии Будды. Все это величие можно рассмотреть с высоты птичьего полета, арендовав воздушный шар на рассвете.
Автор: Ирина Бокова