Мало заработать. Эксперт Маслова пояснила, почему люди не могут разбогатеть

Есть ли у вас в окружении люди, которые много работают и мало зарабатывают? А те, кто не так много работают, но много зарабатывают? Много работают и много зарабатывают? Мало работают и мало зарабатывают? Не работают, но имеют много денег?
Получается, количество приложенных усилий напрямую не влияет на благосостояние. А что тогда влияет? Почему одни работают 24/7 и еле сводят концы с концами, а другие ни в чем себе не отказывают?
О том, что собой представляет психология бедности и как можно пробить финансовый потолок, aif.ru рассказала психолог Ирина Маслова.
4 подводных камня бедности
1. Ограничивающие убеждения и страхи
Наши отношения с деньгами формируются в раннем детстве из установок наших родителей и их опыта взаимоотношений с деньгами.
Мама приходила с работы уставшая и раздраженная, жаловалась на задержку зарплаты. Ругалась с папой, что он потратил половину накоплений на ремонт машины, и опять придется занимать.
Постепенно ребенок впитывал негативные мысли и тревогу по поводу денег:
- Деньги — это проблема.
- Не жили богато — нечего начинать.
- Деньги могут украсть.
- Деньги зарабатывать тяжело.
- Богатые люди — плохие и опасные.
- Мама разозлилась, что я хочу ту дорогую куклу, значит, мое желание плохое. И я тоже плохая.
И в 35 лет эти выводы остаются с нами в самоопределении «я бедный», в запрете на желания, неумении тратить на себя деньги, низкой самооценке, ощущении «я недостойна, это не для меня».
Как следствие мы не ценим свои навыки, выбираем должность поскромнее, терпим выпады начальника, соглашаемся на недоплаты, переработки и плохое отношение, не умеем радовать себя.
Как это изменить?
Для начала начните выписывать свои негативные убеждения по деньгам в тетрадь. Это поможет их осознать, поставить под сомнение и менять в работе с психологом или самостоятельно.
2. Безденежные привычки, которые мы не замечаем
Безденежные убеждения подкрепляются безденежными привычками.
- Винить в своей бедности начальника, время, правительство, обстоятельства.
- Быть «плюшкиным»: копить вещи, которые давно малы, устарели, не используются.
- Окружать себя людьми-нытиками, которые жалуются на жизнь.
- Постоянно говорить, что нет денег.
- Жить не по средствам, влезать в кредиты.
- Покупать много дешевых некачественных вещей.
- Винить себя в неудачах, ругать за ошибки.
- Делать импульсивные покупки в день зарплаты, постоянно сидеть на маркетплейсах.
- Вестись на акции и распродажи.
- Не учиться новому.
- Делать ежедневные автоматические покупки: кофе навынос, мороженое по пути с работы.
- Не формировать финансовую подушку.
Таких привычек может быть гораздо больше. Все они удерживают нас на низком уровне жизни и не дают расти.
Как это изменить?
- Следовать новым денежным привычкам.
- Покупать одну качественную вещь, а не десяток дешевых.
- Устраивать расхламление. Избавляться от визуального шума.
- Читать, учиться новому, проходить курсы. Деньги, вложенные в себя, всегда окупаются.
Можно составить свой список безденежных привычек и действовать от обратного.
3. Низкий уровень энергии
Вы захотите отдавать свои деньги фитнес-тренеру, который выглядит утомленным, общается вяло, без огонька и просто отрабатывает человекочасы?
Даже в своем текущем деле можно зарабатывать больше, если вкладывать в него энтузиазм, заинтересованность, новые идеи. Без энергии это невозможно.
Как это изменить?
Увеличить в своем графике количество энерговосполняющих действий:
- сон;
- встречи с приятными людьми;
- пробежки;
- прогулки;
- зарядка;
- приём витаминов;
- правильное питание.
Важно прописать себе действия, которые дают вам энергию и закладывать на них время так же, как на работу. Тогда продуктивность повысится, ошибок станет меньше, а сил для совершенствования навыков — больше.
4. Неадекватные действия
Деньги — не результат чтения умных книг или аффирмаций. Деньги — всегда результат внедрения новых знаний и действий. И если действия неадекватные, то и денег не будет.
Чем больше у нас ограничивающих убеждений, безденежных привычек и страхов, тем сложнее вырваться из бедности, потому что действия не ведут к цели.
Например, вы хотите уйти с нелюбимой низкооплачиваемой работы, но ничего для этого не делаете: не учитесь новому, не повышаете профессиональный уровень и даже не пишете заявление на увольнение.
Или хотите открыть бизнес, но не хотите брать дополнительную ответственность: разбираться в делегировании, налогообложении, производственных тонкостях
Как это изменить?
Ежедневно спрашивайте себя: «Насколько адекватны мои реакции и действия моей цели повысить доход?».
- Я обижаюсь или решаю проблему?
- Коплю деньги или спускаю на ненужные безделушки?
- Даю себе отдыхать или выгораю?
- Развиваюсь или стагнирую?
Проработать негативные установки и самооценку самостоятельно без помощи психолога сложно. Но через новые денежные действия их можно менять самостоятельно уже сегодня. Тем самым вы даете мозгу команду — можно иметь больше денег, получать, сохранять, тратить на себя.
Так формируются новые нейронные связи, «денежные маршруты» и модели взаимодействия с деньгами, которые начинают увеличивать благосостояние и приближают к целям.