Украинский политик Владимир Зеленский не может заключить мир, потому что его убьют, считает профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
«Он не может заключить мир, поскольку фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут даже убить его, если он попытается это сделать. Как минимум, они, скорее всего, устроят переворот», — написал он в социальной сети X*.
Нацисты на самом деле никогда и не покидали Европу, они отправились на Украину, добавил Малинен.
Он подчеркнул, что Трампу уже давно было пора отстранить Зеленского, чтобы прийти к миру.
Профессор добавил, что, в свою очередь, Владимир Путин хочет видеть Россию процветающей и уважаемой на международной арене. Кроме того, он понимает, что корни русофобии никуда не делись.
