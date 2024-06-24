Маленькое государство Вануату сократило загрязнение природы пластиком

Небольшие островные государства, такие, как Вануату, регулярно сталкиваются с рядом проблем, связанных с загрязнением окружающей среды пластиком. Из-за того, что океанские течения переносят неперерабатываемые отходы со всего мира, берега островов оказываются сильно загрязненными.
На протяжении многих поколений жители деревни Эракор в тихоокеанском государстве Вануату плавали в местной лагуне. Кен Эндрю, местный вождь, вспоминает, как в детстве нырял в нее, охотясь за рыбой, которая нерестилась в бирюзовых водах. Однако это было в прошлом, ведь сейчас почти вся рыба вымерла из-за сильнейшего загрязнения воды в лагуне.
Пластик образовывал небольшой островок. Мы использовали рыболовные сети, чтобы вытащить часть мусора, но не знали, как от всего этого избавиться, потому что его было слишком много.
Подсчитано, что в тихоокеанских странах на человека приходится 1 кг отходов в день, что на 40% превышает среднемировой показатель. Проблему значительно усугубляет тот факт, что лишь немногие правительства тихоокеанских островов располагают надлежащими объектами по переработке отходов, поэтому мусор часто сжигается или выбрасывается в реки или лагуны, подобные той, что находится в Эракоре.
Чтобы изменить ситуацию Вануату предпринял ряд инициатив. Так, в 2018 году местное правительство одним из первых в мире объявило вне закона продажу некоторых видов одноразового пластика и впервые запретило использовать и продавать пластиковые соломинки.
За шесть лет появились впечатляющие результаты: показатели загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами снизились с 35% до 2%.
На фестивалях и мероприятиях на открытом воздухе еду чаще подают завернутой в банановые листья, а не в полистироловых коробках навынос.
Благодаря этому пластиковые островки, которые когда-то загромождали лагуну Эракор, значительно уменьшаются в размерах. Это настоящая победа для небольшого государства, насчитывающего чуть более 300 000 человек на 83 островах.
Несмотря на впечатляющий прогресс, по-прежнему приходится идти на уступки. Например, рыбаки до сих пор имеют право использовать пластик для упаковки и транспортировки своей продукции. Внутри государства также разрешены пластиковые бутылки.
В настоящее время развивается вторичная промышленность, которая обеспечивает устойчивые альтернативы запрещенным продуктам. На острове Пентекост местные жители начали заменять пластиковые горшки для рассады на биоразлагаемые.
А социальное предприятие Mama’s Laef, которое начало продавать тканевые гигиенические прокладки еще до введения запрета, расширило свой ассортимент за счет разработки многоразовых подгузников и пакетов.
Правительство Вануату уже планирует распространить запрет на одноразовые подгузники. Его представители заявили, что в этом году государство введет систему хранения пластиковых бутылок, чтобы помочь переработать оставшиеся пластиковые отходы.
Кажется, нам нужно последовать опыту Вануату, чтобы обеспечить лучшие условия жизни. Известно, что ученые уже обнаружили микропластик и в сердце, мозге и голенях человека.
Кристина Корчанова