Маленькое государство Вануату сократило загрязнение природы пластиком

На протяжении многих поколений жители деревни Эракор в тихоокеанском государстве Вануату плавали в местной лагуне. Кен Эндрю, местный вождь, вспоминает, как в детстве нырял в нее, охотясь за рыбой, которая нерестилась в бирюзовых водах. Однако это было в прошлом, ведь сейчас почти вся рыба вымерла из-за сильнейшего загрязнения воды в лагуне.