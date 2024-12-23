Маленький Великий Карл. Почему Брюллова одни любили, а другие ненавидели

На памятнике Карл Павлович предстаёт перед нами высоким красавцем с тонкими чертами лица, что ни на йоту не соответствует правде жизни. Однако дело не в том, что автор памятника Михаил Микешин польстил своему коллеге, значительно приукрасив его внешность. Дело в том, что успел подметить писатель Дмитрий Григорович, какое-то время учившийся в Академии художеств, когда там преподавал Брюллов: «Он был маленького роста, толстый, с выдающимся животом, на коротеньких ножках… “На первый взгляд — ничего общего с тем статным красавцем, изображённым на монументе. Но вот что происходит с Григоровичем потом: “При виде его я замирал, руки мои холодели, язык прилипал к гортани… Всё казалось в нём прекрасным, даже величественным; многие уверяли, что наружность Брюллова близко напоминает по своему характеру Зевса Олимпийского”.