«Маленький магазинчик на краю света»: в России набирают популярность «целительные романы»

Девушка бросает работу в большой корпорации и открывает лавку с мороженым в деревушке на берегу моря. Молодая пара перебирается в городок, где жили их предки, чтобы работать в семейном книжном магазине. Девушка устраивается пекарем, учительницей, библиотекаршей, кем угодно, но в маленьком населенном пункте — подальше от суеты, где люди добрее, воздух чище, а суеты меньше, и можно наконец выдохнуть.
Это — общая канва большого числа литературных произведений, которые называют «целительной литературой». Слово «целительная» говорит, конечно, не о медицине, а скорее о душе — учитывая восточное происхождение термина, некоторую напыщенность ему можно простить.
Южно-корейская культура то и дело прорывается на мировой, а порой и на российский рынок: можно вспомнить, к примеру, фильм «Поезд в Пусан» или сериал «Игра в кальмара», корейскую поп-музыку или закусочные с пибимпапом и капустой кимчи.
В этом году Нобелевскую премию по литературе выиграла кореянка Хан Ган, чьи романы переведены на русский язык и поднимают тяжелые темы из прошлого. «Целительная» литература куда проще — и она уже очень популярна в России: в течение месяца роман Ким Чжи Юн «Прачечная, стирающая печали» входил в топ-3 самых читаемых и прослушиваемых изданий в Яндекс Книгах. Об уютном книжном феномене рассказал «Кинопоиск».
У книг из этого жанра схожее оформление и общие темы: там почти всегда есть герой (или героиня), уставшие от большого города или корпоративной работы, новая профессия, связанная с ручным трудом или образованием, и место, которое заново наполняет жизнь персонажей смыслом и выстраивает новое сообщество, в котором прорастают дружба, любовь и забота.
Таким местом может стать книжный магазин («Книжная кухня»), прачечная «Прачечная, стирающая печали» или что-нибудь более фантастическое, вроде лавки сновидений в «“Магазине снов” мистера Талергута» Мие Ли. Обычно главный герой или возрождает заведение, давно пришедшее в упадок, или открывает что-то новое. Поначалу местные жители относятся к идее с недоверием, но постепенно один за одним проникаются талантом героя и душевностью места и становятся на его защиту, чтобы вместе справиться с любыми возможными передрягами.
Эта простая литература сама имеет одно волшебное свойство: она очень популярна и легко читается, поэтому поклонники жанра быстро «проглатывают» много книг. «Целительные романы» вдохнули новую жизнь в рынок бумажных книг в самой Южной Корее и активно переводятся на разные языки.
Впрочем, назвать их совершенной новацией трудно: можно вспомнить много похожих книг японского происхождения («Пока кофе не остыл» Тосикадзу Кавагути или, например, «Человек-комбини» Саяки Мураты — хотя эта книга чуть тяжелее и не до конца вписывается в канон) или даже фильмов: трогательные «Хлеб на радость» и «Стежки жизни» Юкико Мисимы.
Есть и европейские примеры таких книг (из одних только романов о книжных магазинах можно составить целую полку), а знаменитая своими открытками компания Hallmark каждый год выпускает на кабельных каналах США телефильмы со схожими сюжетами и очень похожими постерами.
Возможно, популярность именно корейских романов на отечественном книжном рынке связана с тем, что они позволяют лучше узнать экзотическую культуру, рифмуются с другими модными явлениями оттуда же родом (есть даже термин «халлю», описывающий популярность южнокорейской культуры в мире) и, главное, позволяют поместить сказочную историю туда, где она смотрится логичнее всего: в далекой стране, где не все изучено и наверняка есть место чудесам.
Именно в Корее (и Японии) таких книг выходит больше всего — это легко объяснить жесткой корпоративной культурой, культом труда и переработок в этих странах. Измотанные большими корпорациями читатели хотят чего-то маленького, спокойного и своего — и находят ответ в книгах.
Ранее рассказывали, что у российских читателей резко вырос спрос на любовные романы, но, если тот жанр вам претит, «целительные» могут стать отличной альтернативой.