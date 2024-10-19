«Маленький магазинчик на краю света»: в России набирают популярность «целительные романы»

Возможно, популярность именно корейских романов на отечественном книжном рынке связана с тем, что они позволяют лучше узнать экзотическую культуру, рифмуются с другими модными явлениями оттуда же родом (есть даже термин «халлю», описывающий популярность южнокорейской культуры в мире) и, главное, позволяют поместить сказочную историю туда, где она смотрится логичнее всего: в далекой стране, где не все изучено и наверняка есть место чудесам.